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В районе станции метро "Автозаводская" силовики перекрыли Партизанский проспект
18.10.2020 16:19 — Новости Политики | БелаПАН
Источник материала: БелаПАН
Минск, 18 октября. В районе станции метро "Автозаводская" силовики перекрыли Партизанский проспект. Там выстроен кордон из металлических заграждений, за которыми стоят бойцы, а за ними — водометы.
Захар Щербаков, Татьяна Коровенкова, Елена Толкачева, БелаПАН.
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Минск, 18 октября. В районе станции метро "Автозаводская" силовики перекрыли Партизанский проспект. Там выстроен кордон из металлических заграждений, за которыми...
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