|
Возле универмага "Беларусь" милиция предупреждает демонстрантов о незаконности акции
18.10.2020 16:19 — Новости Политики | БелаПАН
Источник материала: БелаПАН
Минск, 18 октября. Возле универмага "Беларусь" милиция через громкоговоритель предупреждает демонстрантов о незаконности проведения акции. Люди не расходятся.
Захар Щербаков, Татьяна Коровенкова, Елена Толкачева, БелаПАН.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минск, 18 октября. Возле универмага "Беларусь" милиция через громкоговоритель предупреждает демонстрантов о незаконности проведения акции. Люди не расходятся. ...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Политики)