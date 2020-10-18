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Возле универмага "Беларусь" милиция предупреждает демонстрантов о незаконности акции

18.10.2020 16:19 — Новости Политики | БелаПАН  
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Источник материала: БелаПАН

Минск, 18 октября. Возле универмага "Беларусь" милиция через громкоговоритель предупреждает демонстрантов о незаконности проведения акции. Люди не расходятся.

Очевидцы сообщают о том, что в близлежащих дворах много силовиков с оружием. В сторону универмага двинулись силовики со щитами. Сообщается также, что впереди, метрах в 300-400, скопление военной техники.


Захар Щербаков, Татьяна Коровенкова, Елена Толкачева, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 18 октября. Возле универмага "Беларусь" милиция через громкоговоритель предупреждает демонстрантов о незаконности проведения акции. Люди не расходятся. ...
 
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