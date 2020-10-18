Источник материала: БелаПАН

Минск, 18 октября. Возле универмага "Беларусь" милиция через громкоговоритель предупреждает демонстрантов о незаконности проведения акции. Люди не расходятся.



Очевидцы сообщают о том, что в близлежащих дворах много силовиков с оружием. В сторону универмага двинулись силовики со щитами. Сообщается также, что впереди, метрах в 300-400, скопление военной техники.





В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Возле универмага "Беларусь" милиция предупреждает демонстрантов о незаконности акции Минск, 18 октября. Возле универмага "Беларусь" милиция через громкоговоритель предупреждает демонстрантов о незаконности проведения акции. Люди не расходятся. ...

Захар Щербаков, Татьяна Коровенкова, Елена Толкачева, БелаПАН.