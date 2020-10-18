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Тысячи участников Партизанского марша идут по проспекту Рокоссовского
18.10.2020 17:19 — Новости Политики | БелаПАН
Источник материала: БелаПАН
Минск, 18 октября. Тысячи участников Партизанского марша идут по проезжей части проспекта Рокоссовского (микрорайон Серебрянка).
Захар Щербаков, Татьяна Коровенкова, Елена Толкачева, БелаПАН.
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Минск, 18 октября. Тысячи участников Партизанского марша идут по проезжей части проспекта Рокоссовского (микрорайон Серебрянка). По сообщениям телеграм-каналов, в...
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