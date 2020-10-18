ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Тысячи участников Партизанского марша идут по проспекту Рокоссовского

18.10.2020 17:19 — Новости Политики | БелаПАН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелаПАН

Минск, 18 октября. Тысячи участников Партизанского марша идут по проезжей части проспекта Рокоссовского (микрорайон Серебрянка).

По сообщениям телеграм-каналов, в сторону улицы Олега Кошевого и автовокзала "Восточный" выехала большая колонна автозаков и много микроавтобусов с силовиками. На перекрестке проспекта Рокоссовского с улицей Плеханова милиция перекрыла проспект в сторону гипермаркета "Гиппо".


Захар Щербаков, Татьяна Коровенкова, Елена Толкачева, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минск, 18 октября. Тысячи участников Партизанского марша идут по проезжей части проспекта Рокоссовского (микрорайон Серебрянка). По сообщениям телеграм-каналов, в...
 
Новости дня
Новости политики
 
Возле площади Ванеева колонна демонстрантов свернула в сторону Серебрянки
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Политики

Свежие газеты

17.10.2020
Mir24.TV Belarus
18.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Политики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика