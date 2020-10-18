Источник материала: БелаПАН

Минск, 18 октября. Тысячи участников Партизанского марша идут по проезжей части проспекта Рокоссовского (микрорайон Серебрянка).



По сообщениям телеграм-каналов, в сторону улицы Олега Кошевого и автовокзала "Восточный" выехала большая колонна автозаков и много микроавтобусов с силовиками. На перекрестке проспекта Рокоссовского с улицей Плеханова милиция перекрыла проспект в сторону гипермаркета "Гиппо".

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Тысячи участников Партизанского марша идут по проспекту Рокоссовского Минск, 18 октября. Тысячи участников Партизанского марша идут по проезжей части проспекта Рокоссовского (микрорайон Серебрянка). По сообщениям телеграм-каналов, в...

Захар Щербаков, Татьяна Коровенкова, Елена Толкачева, БелаПАН.