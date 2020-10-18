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Возле площади Ванеева колонна демонстрантов свернула в сторону Серебрянки
18.10.2020 17:19 — Новости Политики | БелаПАН
Источник материала: БелаПАН
Минск, 18 октября. Колонна участников Партизанского марша дошла до площади Ванеева и свернула в сторону микрорайона Серебрянка.
Захар Щербаков, Татьяна Коровенкова, БелаПАН.
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Минск, 18 октября. Колонна участников Партизанского марша дошла до площади Ванеева и свернула в сторону микрорайона Серебрянка. По ходу движения количество...
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