Источник материала: БелаПАН

Минск, 18 октября. Группа демонстрантов подошла ближе к кордону силовиков, как минимум одного человека задержали. После этого участники марша развернулись и двинулись в обратную сторону по Партизанскому проспекту.



Как сообщают корреспонденты БелаПАН, которые теперь находятся в хвосте колонны, впереди, со стороны универмага "Беларусь", послышались выстрелы и хлопки — не исключено, что это была светошумовая граната. Несмотря на это, люди продолжают идти вперед.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Колонна участников марша развернулась и движется в обратную сторону по Партизанскому проспекту Минск, 18 октября. Группа демонстрантов подошла ближе к кордону силовиков, как минимум одного человека задержали. После этого участники марша развернулись и...

Захар Щербаков, Татьяна Коровенкова, Елена Толкачева, БелаПАН.