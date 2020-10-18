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Колонна участников марша развернулась и движется в обратную сторону по Партизанскому проспекту
18.10.2020 17:19 — Новости Политики | БелаПАН
Источник материала: БелаПАН
Минск, 18 октября. Группа демонстрантов подошла ближе к кордону силовиков, как минимум одного человека задержали. После этого участники марша развернулись и двинулись в обратную сторону по Партизанскому проспекту.
Захар Щербаков, Татьяна Коровенкова, Елена Толкачева, БелаПАН.
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Минск, 18 октября. Группа демонстрантов подошла ближе к кордону силовиков, как минимум одного человека задержали. После этого участники марша развернулись и...
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