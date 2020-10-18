Источник материала: БелаПАН

Минск, 18 октября. Основная часть демонстрантов дошла до перекрестка проспекта Рокоссовского с улицей Малинина, после чего люди начали расходиться.

Тем временем произошли задержания участников марша, которые находились в хвосте колонны. По словам очевидцев, это произошло возле пересечения проспекта Рокоссовского с улицей Плеханова. Людей задерживали сотрудники главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК) МВД, начальник которого — Николай Карпенков — 16 октября по телеканалу "Беларусь 1" обещал "гуманно применять оружие, в том числе и огнестрельное", в отношении протестующих.



Пользователи соцсетей сообщают о продолжающихся задержаниях на Партизанском проспекте в районе мотовелозавода, причем людей задерживают бессистемно.

Сообщается также, что по проспекту Рокоссовского, в сторону ушедшей колонны, поехало примерно 20 мини-автобусов с силовиками и автозак.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так На перекрестке проспекта Рокоссовского с улицей Малинина демонстранты начали расходиться Минск, 18 октября. Основная часть демонстрантов дошла до перекрестка проспекта Рокоссовского с улицей Малинина, после чего люди начали расходиться. Тем временем...

Захар Щербаков, Татьяна Коровенкова, Елена Толкачева, БелаПАН.