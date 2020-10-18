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На перекрестке проспекта Рокоссовского с улицей Малинина демонстранты начали расходиться

18.10.2020 17:59 — Новости Политики | БелаПАН  
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Источник материала: БелаПАН

Минск, 18 октября. Основная часть демонстрантов дошла до перекрестка проспекта Рокоссовского с улицей Малинина, после чего люди начали расходиться.

Тем временем произошли задержания участников марша, которые находились в хвосте колонны. По словам очевидцев, это произошло возле пересечения проспекта Рокоссовского с улицей Плеханова. Людей задерживали сотрудники главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК) МВД, начальник которого — Николай Карпенков — 16 октября по телеканалу "Беларусь 1" обещал "гуманно применять оружие, в том числе и огнестрельное", в отношении протестующих.

Пользователи соцсетей сообщают о продолжающихся задержаниях на Партизанском проспекте в районе мотовелозавода, причем людей задерживают бессистемно.

Сообщается также, что по проспекту Рокоссовского, в сторону ушедшей колонны, поехало примерно 20 мини-автобусов с силовиками и автозак. 


Захар Щербаков, Татьяна Коровенкова, Елена Толкачева, БелаПАН.

 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 18 октября. Основная часть демонстрантов дошла до перекрестка проспекта Рокоссовского с улицей Малинина, после чего люди начали расходиться. Тем временем...
 
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