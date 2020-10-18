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На перекрестке проспекта Рокоссовского с улицей Малинина демонстранты начали расходиться
18.10.2020 17:59 — Новости Политики | БелаПАН
Источник материала: БелаПАН
Минск, 18 октября. Основная часть демонстрантов дошла до перекрестка проспекта Рокоссовского с улицей Малинина, после чего люди начали расходиться.
Тем временем произошли задержания участников марша, которые находились в хвосте колонны. По словам очевидцев, это произошло возле пересечения проспекта Рокоссовского с улицей Плеханова. Людей задерживали сотрудники главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК) МВД, начальник которого — Николай Карпенков — 16 октября по телеканалу "Беларусь 1" обещал "гуманно применять оружие, в том числе и огнестрельное", в отношении протестующих.
Сообщается также, что по проспекту Рокоссовского, в сторону ушедшей колонны, поехало примерно 20 мини-автобусов с силовиками и автозак.
Захар Щербаков, Татьяна Коровенкова, Елена Толкачева, БелаПАН.
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Минск, 18 октября. Основная часть демонстрантов дошла до перекрестка проспекта Рокоссовского с улицей Малинина, после чего люди начали расходиться. Тем временем...
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