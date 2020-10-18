Источник материала: БелаПАН

Минск, 18 октября. На перекрестке проспекта Рокоссовского с улицей Плеханова участники Партизанского марша остановились, чтобы решить, куда двигаться дальше. Мнения разделились. В итоге большинство демонстрантов продолжили движение вперед, другая часть колонны направилась по Плеханова в сторону Партизанского проспекта.

Количество участников марша уменьшилось, но их по-прежнему много — тысячи, сообщают корреспонденты БелаПАН.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Колонна демонстрантов разделилась на две части и пошла разными маршрутами Минск, 18 октября. На перекрестке проспекта Рокоссовского с улицей Плеханова участники Партизанского марша остановились, чтобы решить, куда двигаться дальше....

Захар Щербаков, Татьяна Коровенкова, Елена Толкачева, БелаПАН.