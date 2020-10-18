|
Колонна демонстрантов разделилась на две части и пошла разными маршрутами
18.10.2020 17:59 — Новости Политики | БелаПАН
Источник материала: БелаПАН
Минск, 18 октября. На перекрестке проспекта Рокоссовского с улицей Плеханова участники Партизанского марша остановились, чтобы решить, куда двигаться дальше. Мнения разделились. В итоге большинство демонстрантов продолжили движение вперед, другая часть колонны направилась по Плеханова в сторону Партизанского проспекта.
Количество участников марша уменьшилось, но их по-прежнему много — тысячи, сообщают корреспонденты БелаПАН.
Захар Щербаков, Татьяна Коровенкова, Елена Толкачева, БелаПАН.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минск, 18 октября. На перекрестке проспекта Рокоссовского с улицей Плеханова участники Партизанского марша остановились, чтобы решить, куда двигаться дальше....
|
Свежие газеты
Архив (Новости Политики)