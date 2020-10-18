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Колонна демонстрантов разделилась на две части и пошла разными маршрутами

18.10.2020 17:59 — Новости Политики | БелаПАН  
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Источник материала: БелаПАН

Минск, 18 октября. На перекрестке проспекта Рокоссовского с улицей Плеханова участники Партизанского марша остановились, чтобы решить, куда двигаться дальше. Мнения разделились. В итоге большинство демонстрантов продолжили движение вперед, другая часть колонны направилась по Плеханова в сторону Партизанского проспекта.

Количество участников марша уменьшилось, но их по-прежнему много — тысячи, сообщают корреспонденты БелаПАН.


Захар Щербаков, Татьяна Коровенкова, Елена Толкачева, БелаПАН.

 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 18 октября. На перекрестке проспекта Рокоссовского с улицей Плеханова участники Партизанского марша остановились, чтобы решить, куда двигаться дальше....
 
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