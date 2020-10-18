В ООН осудили обстрелы населенных зон в Нагорном Карабахе

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 18 окт – Sputnik. Генеральный секретарь ООН осудил удары по населенным зонам в Нагорном Карабахе, заявил его официальный представитель Стефан Дюжаррик.

"Генеральный секретарь осуждает все удары по населенным районам, затронутым конфликтом. Трагическая гибель мирных жителей, в том числе детей, в результате последнего удара по городу Гянджа абсолютно неприемлема", – отметил он.

По словам Дюжаррика, неприемлемы также беспорядочные удары по населенным зонам в любых местах, населенных пунктах в зоне конфликта.

Баку и Ереван объявили перемирие с полуночи с 23:00 субботы 17 октября. Однако в ночь на воскресенье стороны обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня в Нагорном Карабахе.

Напомним, очередное обострение на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе произошло 27 сентября 2020 года. Баку и Ереван выступили со взаимными обвинениями в обострении ситуации. Минобороны Азербайджана утверждает, что огонь открыла армянская сторона, а азербайджанские силы начали контрнаступательную операцию. В Минобороны Армении заявляют, что Карабах подвергся воздушным и ракетным атакам со стороны Азербайджана.

Читайте также:

Захарова о переговорах по Карабаху: значительную роль сыграл лично Путин

Пашинян: планы Баку и Анкары по блицкригу в Карабахе провалились

Путин обеспокоен наличием боевиков с Ближнего Востока в Карабахе