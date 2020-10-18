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В ООН осудили обстрелы населенных зон в Нагорном Карабахе
18.10.2020 18:45 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 18 окт – Sputnik. Генеральный секретарь ООН осудил удары по населенным зонам в Нагорном Карабахе, заявил его официальный представитель Стефан Дюжаррик.
"Генеральный секретарь осуждает все удары по населенным районам, затронутым конфликтом. Трагическая гибель мирных жителей, в том числе детей, в результате последнего удара по городу Гянджа абсолютно неприемлема", – отметил он.
По словам Дюжаррика, неприемлемы также беспорядочные удары по населенным зонам в любых местах, населенных пунктах в зоне конфликта.
Баку и Ереван объявили перемирие с полуночи с 23:00 субботы 17 октября. Однако в ночь на воскресенье стороны обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня в Нагорном Карабахе.
Напомним,
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В организации полагают неприемлемыми обстрелы населенных пунктов в зоне армяно-азербайджанского конфликта.
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