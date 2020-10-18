Саркисян назвал условие признания Арменией Нагорного Карабаха

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 18 окт – Sputnik. Армения признает независимость Нагорного Карабаха, если будет точно ясно, что Азербайджан не будет идти путем переговоров, заявил армянский президент Армен Саркисян.

Он сообщил, что когда-то Армения приостановила процесс признания независимости региона, чтобы не усложнять мирный переговорный процесс.

"То есть непризнание Арменией независимости связано только с тем, что армянская сторона хочет решить вопрос путем мирных переговоров. Это такой тоннель. И если в конце этого тоннеля есть свет – свет окончательного мирного решения проблемы Нагорного Карабаха, – то тогда можно подождать еще. А если света нет (то есть, если будет ясно, что Азербайджан при поддержке Турции ни в коем случае не будет идти путем переговоров), тогда, естественно, Армения признает независимость Карабаха", – сказал заявил Саркисян в интервью изданию " КоммерсантЪ ".

Баку и Ереван объявили перемирие с полуночи с 23:00 субботы 17 октября. Однако в ночь на воскресенье стороны обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня в Нагорном Карабахе.

Напомним, очередное обострение на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе произошло 27 сентября 2020 года. Баку и Ереван выступили со взаимными обвинениями в обострении ситуации. Минобороны Азербайджана утверждает, что огонь открыла армянская сторона, а азербайджанские силы начали контрнаступательную операцию. В Минобороны Армении заявляют, что Карабах подвергся воздушным и ракетным атакам со стороны Азербайджана.

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