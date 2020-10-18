|
Саркисян назвал условие признания Арменией Нагорного Карабаха
19.10.2020 09:03 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 18 окт – Sputnik. Армения признает независимость Нагорного Карабаха, если будет точно ясно, что Азербайджан не будет идти путем переговоров, заявил армянский президент Армен Саркисян.
Он сообщил, что когда-то Армения приостановила процесс признания независимости региона, чтобы не усложнять мирный переговорный процесс.
"То есть непризнание Арменией независимости связано только с тем, что армянская сторона хочет решить вопрос путем мирных переговоров. Это такой тоннель. И если в конце этого тоннеля есть свет – свет окончательного мирного решения проблемы Нагорного Карабаха, – то тогда можно подождать еще. А если света нет (то есть, если будет ясно, что Азербайджан при поддержке Турции ни в коем случае не будет идти путем переговоров), тогда, естественно, Армения признает независимость Карабаха", – сказал заявил Саркисян в интервью изданию "
Баку и Ереван объявили перемирие с полуночи с 23:00 субботы 17 октября. Однако в ночь на воскресенье стороны обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня в Нагорном Карабахе.
Напомним,
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По словам президента, процесс признания независимости региона был какое-то время назад приостановлен, чтобы не усложнять мирный переговорный процесс.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Политики)