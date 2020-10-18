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Правозащитники сообщают более чем о 150 задержанных во время акций протеста
19.10.2020 10:01 — Новости Политики | БелаПАН
Источник материала: БелаПАН
Минск, 18 октября. Не менее 152 человек задержано во время воскресных акций протеста,
131 человек задержан в Минске, еще 21 — в Бресте, Витебске, Гомеле, Дзержинске, Жодино, Новогрудке, Светлогорске, Фаниполе.
Среди задержанных четыре журналиста — Алесь Любенчук ("Белсат"), Артем Майоров ("Белорусы и рынок"), Максим Хлебец ("Брестская газета") и Роман Чмель ("Брестская газета"/"Бинокль").
На Любенчука в Заводском РУВД составлен протокол по ст. 23.4 КоАП (неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий). Майоров доставлен в Октябрьское РУВД. Другой информации о журналистах пока нет.
Список задержанных продолжает обновляться, сведения о них дополняются.
БелаПАН.
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Минск, 18 октября. Не менее 152 человек задержано во время воскресных акций протеста, сообщают правозащитники. 131 человек задержан в Минске, еще 21 — в Бресте,...
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