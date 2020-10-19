Армения пояснила, за что ведутся бои в Нагорном Карабахе

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 19 окт – Sputnik. Бои на линии соприкосновения в Карабахе ведутся за его статус, об этом написал премьер-министр Армении Никол Пашинянв Facebook.

По его мнению, Армения могла избежать конфликта, если бы "сдала территории и согласилась на неопределенный статус Карабаха, на неопределенный срок, при условиях отсутствия механизма дальнейшей корректировки статуса".

Напомним, что Ереван и Баку решили объявить перемирие с 00:00 18 октября (23:00 по минскому времени 17 октября). Тем не менее, уже в ночь на воскресенье стороны обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня.

Утром в воскресенье пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян сообщила, что азербайджанскими военным было предпринято наступление на южном направлении линии соприкосновения в Нагорном Карабахе.

В понедельник Минобороны Азербайджана заявило об обстреле армянскими ВС населенных пунктов на линии соприкосновения в Карабахе. Президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил о то, что ряд населенных пунктов в Джебраильском районе перешел под контроль азербайджанской армии. Кроме того, он также обвинил Армению в грубом нарушении режима гуманитарного перемирия.

О том, что вооруженные силы Армении возобновили ракетно-артиллерийские обстрелы на северном и южном направлениях линии соприкосновения, заявили в понедельник и в армии обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

Напомним, что очередное обострение ситуации в Нагорном Карабахе произошло 27 сентября 2020 года. Баку и Ереван выступили со взаимными обвинениями в обострении ситуации. Минобороны Азербайджана утверждает, что огонь открыла армянская сторона, а азербайджанские силы начали контрнаступательную операцию. В Минобороны Армении заявляют, что Карабах подвергся воздушным и ракетным атакам со стороны Азербайджана.

В Армении и НКР введено военное положение и впервые объявлена всеобщая мобилизация. Азербайджан также принял решение о введении военного положения в ряде регионов страны и частичной мобилизации.

Читайте также: