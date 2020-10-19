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Армения пояснила, за что ведутся бои в Нагорном Карабахе
19.10.2020 09:03 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 19 окт – Sputnik. Бои на линии соприкосновения в Карабахе ведутся за его статус, об этом написал премьер-министр Армении Никол Пашинянв Facebook.
Пресс-служба президента Азербайджана
По его мнению, Армения могла избежать конфликта, если бы "сдала территории и согласилась на неопределенный статус Карабаха, на неопределенный срок, при условиях отсутствия механизма дальнейшей корректировки статуса".
Напомним, что Ереван и Баку
Утром в воскресенье пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян сообщила, что азербайджанскими военным было предпринято наступление на южном направлении линии соприкосновения в Нагорном Карабахе.
В понедельник Минобороны Азербайджана заявило об обстреле армянскими ВС населенных пунктов на линии соприкосновения в Карабахе. Президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил о то, что ряд населенных пунктов в Джебраильском районе перешел под контроль азербайджанской армии. Кроме того, он также обвинил Армению в грубом нарушении режима гуманитарного перемирия.
О том, что вооруженные силы Армении возобновили ракетно-артиллерийские обстрелы на северном и южном направлениях линии соприкосновения, заявили в понедельник и в армии обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики.
Напомним, что очередное
В Армении и НКР введено военное положение и впервые объявлена всеобщая мобилизация. Азербайджан также принял решение о введении военного положения в ряде регионов страны и частичной мобилизации.
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Ереван и Баку договорились о перемирии с 18 октября, однако уже в ночь на воскресенье стороны обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня.
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