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Армения пояснила, за что ведутся бои в Нагорном Карабахе

19.10.2020 09:03 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 19 окт – Sputnik. Бои на линии соприкосновения в Карабахе ведутся за его статус, об этом написал премьер-министр Армении Никол Пашинянв Facebook.

Пресс-служба президента Азербайджана
Алиев: Баку ни за что не согласится на независимость Карабаха

По его мнению, Армения могла избежать конфликта, если бы "сдала территории и согласилась на неопределенный статус Карабаха, на неопределенный срок, при условиях отсутствия механизма дальнейшей корректировки статуса".

Напомним, что Ереван и Баку решили объявить перемирие с 00:00 18 октября (23:00 по минскому времени 17 октября). Тем не менее, уже в ночь на воскресенье стороны обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня.

Утром в воскресенье пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян сообщила, что азербайджанскими военным было предпринято наступление на южном направлении линии соприкосновения в Нагорном Карабахе.

В понедельник Минобороны Азербайджана заявило об обстреле армянскими ВС населенных пунктов на линии соприкосновения в Карабахе. Президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил о то, что ряд населенных пунктов в Джебраильском районе перешел под контроль азербайджанской армии. Кроме того, он также обвинил Армению в грубом нарушении режима гуманитарного перемирия.

© Sputnik
Алиев и Пашинян ответили, пойдут ли Азербайджан и Армения на компромисс

О том, что вооруженные силы Армении возобновили ракетно-артиллерийские обстрелы на северном и южном направлениях линии соприкосновения, заявили в понедельник и в армии обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

Напомним, что очередное обострение ситуации в Нагорном Карабахе произошло 27 сентября 2020 года. Баку и Ереван выступили со взаимными обвинениями в обострении ситуации. Минобороны Азербайджана утверждает, что огонь открыла армянская сторона, а азербайджанские силы начали контрнаступательную операцию. В Минобороны Армении заявляют, что Карабах подвергся воздушным и ракетным атакам со стороны Азербайджана.

В Армении и НКР введено военное положение и впервые объявлена всеобщая мобилизация. Азербайджан также принял решение о введении военного положения в ряде регионов страны и частичной мобилизации.

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Теги: Минск
 
 
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Ереван и Баку договорились о перемирии с 18 октября, однако уже в ночь на воскресенье стороны обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня.
 
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