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Брестские журналисты Чмель и Хлебец задержаны на 72 часа
19.10.2020 10:01 — Новости Политики | БелаПАН
Источник материала: БелаПАН
Минск, 19 октября. Фотограф "Брестской газеты" и онлайн-журнала "Бинокль" Роман Чмель и внештатный корреспондент "Брестской газеты" Максим Хлебец задержаны на 72 часа за административное правонарушение,
Обоих задержали 18 октября около 17 часов на проспекте Машерова в областном центре, где они работали на акции протеста.
В Минске были задержаны журналисты Алесь Любенчук (телеканал "Белсат") и Артем Майоров (газета "Белорусы и рынок"). На Любенчука в Заводском РУВД составлен протокол по ст. 23.4 КоАП (неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий). Майоров доставлен в Октябрьское РУВД. Другой информации о журналистах пока нет.
Всего, по
17 октября в Минске были задержаны и доставлены в изолятор временного содержания сотрудники информационной компании БелаПАН и портала tut.by Вадим Замировский и Всеволод Зарубин, а также корреспондент сайта onliner.by Дарья Спевак. Известно, что Замировский и Зарубин обвиняются в участии в несанкционированном массовом мероприятии и неподчинении.
БелаПАН.
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Минск, 19 октября. Фотограф "Брестской газеты" и онлайн-журнала "Бинокль" Роман Чмель и внештатный корреспондент "Брестской газеты" Максим Хлебец задержаны на 72...
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