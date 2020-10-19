Защита сообщает об освобождении Шклярова, СК пока не подтверждает

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 19 окт - Sputnik. Защитник известного политтехнолога Виталия Шклярова сообщил о том, что его подзащитного отпустили из следственного изолятора ГУВД Минска. В Следственном комитете Беларуси, который расследует дело, данную информацию пока не подтвердили.

Виталий Шкляров был задержан 29 июля в Гомеле, куда приехал навестить мать. Он был задержан в рамках расследования уголовного дела в отношении Сергея Тихановского – мужа экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской. Шклярову предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 342 УК РБ (Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них).

"В пресс-службе СК нет информации по данному поводу", – сообщила Sputnik в понедельник официальный представитель СК Юлия Гончарова, отвечая на вопрос о мере пресечения в отношении Виталия Шклярова.

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