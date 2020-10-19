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Воскресенский подтвердил, что Шклярова отпустили из СИЗО

19.10.2020 11:47 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 19 окт - Sputnik. Следственный комитет Беларуси изменил меру пресечения известному политтехнологу Виталию Шклярову, об это сообщил Sputnik политолог Юрий Воскресенский.

"14 октября изменена мера пресечения Шклярову, он из СИЗО ГУВД под мое личное поручительство отпущен под домашний арест", - сообщил Sputnik Юрий Воскресенский.

© Sputnik
Политтехнологу Шклярову вместо научных книг в СИЗО дают УК – адвокат

"Я предоставил ему свое жилье, сам живу за городом. На выходных я был у него. Чувствует себя хорошо, бодр и энергичен, впечатлен от круглого стола в СИЗО КГБ, в прекрасном расположении духа и очень благодарен следствию за такой гуманный шаг", - сказал Воскресенский.

Он также сообщил, Шкляров написал заявление на имя следователя с просьбой о встрече с адвокатом.

Шкляров был один из участников встречи фигурантов уголовных дел с главой государства в СИЗО КГБ Беларуси. Политтехнолог стал четвертым из 12 участников встречи с президентом, кого отпустили из СИЗО

Как ранее сообщало агентство, президент Беларуси Александр Лукашенко 10 октября провел в СИЗО КГБ встречу с фигурантами ряда уголовных дел, которые были возбуждены во время и после выборов. На встрече присутствовали экс-претендент на пост главы государства Виктор Бабарико и еще 11 обвиняемых в том числе и по делу о призывах к захвату власти.

В первые дни после встречи мера пресечения была изменена троим обвиняемым - политологу Воскресенскому, директору минского офиса IT-компании PandaDoc Дмитрию Рабцевичу и адвокату Марии Колесниковой Илье Салею.     

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Теги: Минск
 
 
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