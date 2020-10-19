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Воскресенский подтвердил, что Шклярова отпустили из СИЗО
19.10.2020 11:47 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 19 окт - Sputnik. Следственный комитет Беларуси изменил меру пресечения известному политтехнологу Виталию Шклярову, об это сообщил Sputnik политолог Юрий Воскресенский.
"14 октября изменена мера пресечения Шклярову, он из СИЗО ГУВД под мое личное поручительство отпущен под домашний арест", - сообщил Sputnik Юрий Воскресенский.
"Я предоставил ему свое жилье, сам живу за городом. На выходных я был у него. Чувствует себя хорошо, бодр и энергичен, впечатлен от круглого стола в СИЗО КГБ, в прекрасном расположении духа и очень благодарен следствию за такой гуманный шаг", - сказал Воскресенский.
Он также сообщил, Шкляров написал заявление на имя следователя с просьбой о встрече с адвокатом.
Шкляров был один из участников
Как ранее сообщало агентство, президент Беларуси Александр Лукашенко 10 октября
В первые дни после встречи мера пресечения была изменена троим обвиняемым -
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Известный политтехнолог был один из участников встречи фигурантов уголовных дел с президентом в СИЗО КГБ Беларуси, он написал заявление на имя следователя с...
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