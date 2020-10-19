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По данным МВД, на акциях протеста 18 октября в Беларуси задержано 280 человек
19.10.2020 12:59 — Новости Политики | БелаПАН
Источник материала: БелаПАН
Минск, 19 октября. По данным МВД, на акциях протеста сторонников перемен 18 октября в Беларуси задержано 280 человек.
"Наибольшее количество протестующих отмечено в столице. В районе ул. Октябрьской в 14.30 собрались разрозненные группы граждан, проследовавшие в направлении Партизанского проспекта, где вышли на проезжую часть и заблокировали движение транспорта. После чего направились в сторону МКАД. В 16.10 сотрудниками ОВД и внутренних войск МВД движение митингующих было блокировано. В пиковый момент сбора их общее количество достигло примерно 7 тысяч человек. Около 18.00 в районе перекрестка пр. Рокоссовского и ул. Малинина несанкционированная акция завершилась", — говорится в сообщении.
Чемоданова также отметила, что в Минске "отдельные лица оказывали активное сопротивление сотрудникам милиции". "Для предотвращения нападения на правоохранителей применялись спецсредства, задерживались наиболее рьяные участники беспорядков. В Бресте и в Гомеле группы граждан предпринимали попытки провести уличные шествия по улицам города, которые были пресечены сотрудниками милиции", — сообщает пресс-секретарь.
Татьяна Коровенкова, БелаПАН.
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Минск, 19 октября. По данным МВД, на акциях протеста сторонников перемен 18 октября в Беларуси задержано 280 человек. Как сообщила в телеграм-канале...
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