Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 19 окт — Sputnik. Представители Крымского полуострова отреагировали на заявление бывшего посла Украины в Минске Романа Бессмертного о том, что Украина может "вернуть" Крым через Беларусь.

"Нужно понимать, что в Беларуси проживает почти полмиллиона украинского населения, этнического. Более того, там есть целые районы и регионы, которые населены украинцами. Меня поражает то, что Украина и Киев не понимают, что кроме Украины как страны и Киева есть "Большая Украина", где наши интересы не меньше", — заявил экс-дипломат в эфире телеканала " Прямой ".

Бессмертный считает, что "победить" в конфликте в Донбассе и "возвращать" Крым "можно в Беларуси", но для этого "нужно осознание амбиций не только внутри государства, но и вовне".

Реакция Крыма

План экс-посла Украины в Минске Романа Бессмертного по "возвращению" Крыма через Беларусь вызывает только смех, заявил глава крымской региональной национально-культурной автономии "Белорусы Крыма" Роман Чегринец.

"Это не более чем мечты национально озабоченных украинских политиков о "великой Украине", ничем не подкрепленные и вызывающие только смех, ну и естественно желание очередного "сбитого летчика" напомнить о себе", – сказал РИА Новости Чегринец.

Отреагировали на высказывание Романа Бессмертного и в Госдуме РФ.

"Почему через Беларусь, а не через Канаду, где украинская община еще больше? Да и в Новой Зеландии живут украинцы. Есть только одно "но" – им глубоко безразличны амбиции официального Киева, и в странах, где проживают, они ведут себя тише воды, чтобы не иметь проблем с законом", – сказал депутат Госдумы от Крымского региона Руслан Бальбек.

Другие заявления Украины

Украинские политики и общественные деятели регулярно выступают с сомнительными заявлениями и предложениями на историческую тему. Так, бывший глава МИД Павел Климкин заявлял об "украинском происхождении" России и Беларуси.

МИД Украины после инаугурации Александра Лукашенко, победившего на выборах в августе, отказался считать его легитимным президентом. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба проинформировал, что Киев в официальном общении будет обращаться к Лукашенко по имени, без использования формулировок "нелегитимный" или "незаконно избранный президент".

Как заявлял пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз, Минск настроен на сохранение добрососедских отношений с Украиной, но последние высказывания представителей официального Киева привели к "острому дефициту доверия".

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