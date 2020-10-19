ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Экс-посол Украины предложил "вернуть" Крым через Беларусь

19.10.2020 13:37 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 19 окт — Sputnik. Представители Крымского полуострова отреагировали на заявление бывшего посла Украины в Минске Романа Бессмертного о том, что Украина может "вернуть" Крым через Беларусь.

© Sputnik / Сергей Мальгавко
Как два брата-белоруса готовят крымских легкоатлетов для сборной России

"Нужно понимать, что в Беларуси проживает почти полмиллиона украинского населения, этнического. Более того, там есть целые районы и регионы, которые населены украинцами. Меня поражает то, что Украина и Киев не понимают, что кроме Украины как страны и Киева есть "Большая Украина", где наши интересы не меньше", — заявил экс-дипломат в эфире телеканала "Прямой".

Бессмертный считает, что "победить" в конфликте в Донбассе и "возвращать" Крым "можно в Беларуси", но для этого "нужно осознание амбиций не только внутри государства, но и вовне".

Реакция Крыма

План экс-посла Украины в Минске Романа Бессмертного по "возвращению" Крыма через Беларусь вызывает только смех, заявил глава крымской региональной национально-культурной автономии "Белорусы Крыма" Роман Чегринец.

"Это не более чем мечты национально озабоченных украинских политиков о "великой Украине", ничем не подкрепленные и вызывающие только смех, ну и естественно желание очередного "сбитого летчика" напомнить о себе", – сказал РИА Новости Чегринец.

Отреагировали на высказывание Романа Бессмертного и в Госдуме РФ.

"Почему через Беларусь, а не через Канаду, где украинская община еще больше? Да и в Новой Зеландии живут украинцы. Есть только одно "но" – им глубоко безразличны амбиции официального Киева, и в странах, где проживают, они ведут себя тише воды, чтобы не иметь проблем с законом", – сказал депутат Госдумы от Крымского региона Руслан Бальбек.

Другие заявления Украины

Украинские политики и общественные деятели регулярно выступают с сомнительными заявлениями и предложениями на историческую тему. Так, бывший глава МИД Павел Климкин заявлял об "украинском происхождении" России и Беларуси.

МИД Украины после инаугурации Александра Лукашенко, победившего на выборах в августе, отказался считать его легитимным президентом. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба проинформировал, что Киев в официальном общении будет обращаться к Лукашенко по имени, без использования формулировок "нелегитимный" или "незаконно избранный президент".

Как заявлял пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз, Минск настроен на сохранение добрососедских отношений с Украиной, но последние высказывания представителей официального Киева привели к "острому дефициту доверия".

Читайте также: 

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
План экс-посла Украины в Минске Романа Бессмертного вызывает только смех, заявил глава крымской региональной национально-культурной автономии "Белорусы Крыма"...
 
Новости дня
Новости политики
 
Ситуация с Кондруесвичем: МВД проводит проверку и ждет ответ на запрос
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Политики

Свежие газеты

18.10.2020
Mir24.TV Belarus
19.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Политики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика