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Ситуация с Кондруесвичем: МВД проводит проверку и ждет ответ на запрос
19.10.2020 13:37 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 19 окт - Sputnik. Проверка по вопросу гражданской принадлежности главы белорусских католиков митрополита Минско-Могилевского архиепископа Тадеуша Кондрусевича продолжается, в Минске ждут ответ от иностранных компетентных органов, сообщил информированный источник.
© Sputnik / Анна Нефедова
Архиепископ
"Проверку МВД еще не завершило, она продолжается. Но, как я понимаю, она уже находится на завершающей стадии. По некоторым данным, ответ на запрос. Который направлял департамент по гражданству и миграции, можно ожидать на этой неделе" - сообщил Sputnik источник, знакомый со сложившейся ситуаций.
По его словам, в рамках проверки в компетентные органы зарубежных страны направлялись дополнительные запросы.
В свою очередь Римско-католическая церковь в Беларуси сообщила, что с 19 октября начала новый цикл молитв за возвращение Кондрусевича в Беларусь.
© Sputnik Роман Шантар
Ранее Sputnik со ссылкой на МВД сообщал, что сам паспорт, который был выдан митрополиту Кондрусевичу, "нормальный, он по нему выезжал за границу, сейчас выясняется вопрос, гражданин Беларуси он или нет".
В свою очередь, в МВД отметили, что после завершения проверки и поступления ответов на запросы будет инициировано принятие соответствующего решения на основании законодательства Республики Беларусь, в том числе и относительно возможности исключения из электронных ресурсов информации о признании недействительным белорусского паспорта.
Как пояснили в МВД, Беларусь не признает двойного гражданства. Ранее сообщалось, что белорусское гражданство митрополит Кондрусевич получил после 2015 года, также было соответствующее государственное решение по поводу его натурализации в Беларуси.
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Архиепископа отказались пускать на территорию Беларуси в сентябре - сейчас приходит проверка на наличие у него другого гражданства.
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