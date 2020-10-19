Ситуация с Кондруесвичем: МВД проводит проверку и ждет ответ на запрос

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 19 окт - Sputnik. Проверка по вопросу гражданской принадлежности главы белорусских католиков митрополита Минско-Могилевского архиепископа Тадеуша Кондрусевича продолжается, в Минске ждут ответ от иностранных компетентных органов, сообщил информированный источник.

Архиепископ Кондрусевич не смог въехать в Беларусь из Белостока 31 августа. Поводом для этого Госпогранкомитет назвал аннулирование его паспорта . МВД заявило, что в отношении Кондрусевича была начата проверка о наличии у него белорусского гражданства. Несколько недель назад департамент по гражданству и миграции МВД направил запрос в компетентные органы ряда стран по данному вопросу.

"Проверку МВД еще не завершило, она продолжается. Но, как я понимаю, она уже находится на завершающей стадии. По некоторым данным, ответ на запрос. Который направлял департамент по гражданству и миграции, можно ожидать на этой неделе" - сообщил Sputnik источник, знакомый со сложившейся ситуаций.

По его словам, в рамках проверки в компетентные органы зарубежных страны направлялись дополнительные запросы.

В свою очередь Римско-католическая церковь в Беларуси сообщила, что с 19 октября начала новый цикл молитв за возвращение Кондрусевича в Беларусь.

Ранее Sputnik со ссылкой на МВД сообщал, что сам паспорт, который был выдан митрополиту Кондрусевичу, "нормальный, он по нему выезжал за границу, сейчас выясняется вопрос, гражданин Беларуси он или нет".

В свою очередь, в МВД отметили, что после завершения проверки и поступления ответов на запросы будет инициировано принятие соответствующего решения на основании законодательства Республики Беларусь, в том числе и относительно возможности исключения из электронных ресурсов информации о признании недействительным белорусского паспорта.

Как пояснили в МВД, Беларусь не признает двойного гражданства. Ранее сообщалось, что белорусское гражданство митрополит Кондрусевич получил после 2015 года, также было соответствующее государственное решение по поводу его натурализации в Беларуси.

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