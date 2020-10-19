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Адвокат: известные люди ручались за Колесникову, но ее не отпустили из СИЗО
19.10.2020 14:27 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 19 окт – Sputnik. Защита оппозиционного политика Марии Колесниковой продолжает ходатайствовать перед следствием, чтобы ей изменили меру пресечения и отпустили из СИЗО, сообщила Sputnik в понедельник ее адвокат Людмила Казак.
© Sputnik / Евгений Одиноков
"Следствие отказало отпустить ее из СИЗО под поручительство. Хотя за Марию просили два очень известных в стране человека. Я не могу по определенным причинам пока назвать их фамилии. Это очень известные люди из мира спорта и искусства", – сообщила Sputnik адвокат политика.
По ее словам, защита обжаловала решение следствия.
"В настоящее время я готовлю еще одно ходатайство об изменении меры пресечения – теперь на домашний арест", – сказала Казак.
Очередной допрос
Отвечая на вопрос о том, как бы она восприняла новость, что Колесникову отпустили из СИЗО, как некоторых других фигурантов уголовных дел, которые присутствовали на встрече с президентом в СИЗО КГБ, адвокат сказала: "Мы бы только приветствовали".
Вместе с тем она отметила, что не стала бы связывать решения следствия по изменению меры пресечения ряду обвиняемых с тем, что они были на этой встрече.
Адвокат также рассказала, что на прошлой неделе следователи провели очередной допрос Колесниковой. "С момента задержания их было немного, этот был третий или четвертый", – уточнила собеседник агентства.
Она отказалась сообщить, о чем шла речь на допросе и каких эпизодов дела он казался, пояснив это тем, что следствие взяло с нее подписку о неразглашении.
Дело Координационного совета
Генеральная прокуратура 19 августа возбудила
© Sputnik / Евгений Одиноков
"Создание и деятельность Координационного совета направлены на захват государственной власти, а также на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 361 Уголовного кодекса", – заявили тогда в прокуратуре.
По данному делу, кроме Колесниковой, задержаны еще два члена президиума Координационного совета – адвокаты Максим Знак и Илья Салей.
Мария Колесникова, входившая в предвыборный штаб экс-банкира Виктора Бабарико и перешедшая позже в объединенный штаб Светланы Тихановской,
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Следователи с момента задержания политика провели несколько допросов, но защита не раскрывает подробности из-за подписки о неразглашении.
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