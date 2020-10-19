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Число участников Марша мудрости выросло как минимум до тысячи
19.10.2020 14:37 — Новости Политики | БелаПАН
Источник материала: БелаПАН
Минск, 19 октября. Число участников Марша мудрости выросло как минимум до тысячи.
Ирина Турчина, БелаПАН.
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Минск, 19 октября. Число участников Марша мудрости выросло как минимум до тысячи. Демонстранты ненадолго остановились возле здания КГБ, поджидая хвост колонны, и...
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