Источник материала: БелаПАН

Минск, 19 октября. Число участников Марша мудрости выросло как минимум до тысячи.



Демонстранты ненадолго остановились возле здания КГБ, поджидая хвост колонны, и двинулись дальше в сторону Октябрьской площади. Они идут с цветами, бело-красно-белыми флагами и такими же зонтами. Скандируют "Жыве Беларусь!", "Верым, можам, пераможам!", "Выпускай!", "Лукашенко в автозак!", "Караева под суд!", "Трибунал!". В колонне есть плакаты с надписями "Мы за честные выборы", "Мы не рабы, пенсіянеры з моладдзю!", "Наши отцы победили фашизм, мы победим Лукашенко".



Проезжающие мимо машины сигналят колонне.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Число участников Марша мудрости выросло как минимум до тысячи Минск, 19 октября. Число участников Марша мудрости выросло как минимум до тысячи. Демонстранты ненадолго остановились возле здания КГБ, поджидая хвост колонны, и...

Ирина Турчина, БелаПАН.