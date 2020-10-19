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Число участников Марша мудрости выросло как минимум до тысячи

19.10.2020 14:37 — Новости Политики | БелаПАН  
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Источник материала: БелаПАН

Минск, 19 октября. Число участников Марша мудрости выросло как минимум до тысячи.

Демонстранты ненадолго остановились возле здания КГБ, поджидая хвост колонны, и двинулись дальше в сторону Октябрьской площади. Они идут с цветами, бело-красно-белыми флагами и такими же зонтами. Скандируют "Жыве Беларусь!", "Верым, можам, пераможам!", "Выпускай!", "Лукашенко в автозак!", "Караева под суд!", "Трибунал!". В колонне есть плакаты с надписями "Мы за честные выборы", "Мы не рабы, пенсіянеры з моладдзю!", "Наши отцы победили фашизм, мы победим Лукашенко".

Проезжающие мимо машины сигналят колонне.


Ирина Турчина, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 19 октября. Число участников Марша мудрости выросло как минимум до тысячи. Демонстранты ненадолго остановились возле здания КГБ, поджидая хвост колонны, и...
 
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