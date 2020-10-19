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Участники Марша мудрости начали шествие по проспекту Независимости

19.10.2020 14:37 — Новости Политики | БелаПАН  
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Источник материала: БелаПАН

Минск, 19 октября. Примерно 400 участников Марша мудрости, собравшихся возле Красного костела в Минске, начали шествие по проспекту Независимости.

Демонстранты — в основном люди пенсионного возраста — идут с бело-красно-белыми флагами и такими же зонтами. Они скандируют лозунги: "Жыве Беларусь!", "Верым, можам, пераможам!", "Выпускай!", "Лукашенко в автозак!", "Караева под суд!", "Трибунал!". У многих в руках цветы, в колонне плакаты "Мы за честные выборы", "Мы не рабы, пенсіянеры з моладдзю!", "Наши отцы победили фашизм, мы победим Лукашенко". Проезжающие мимо машины сигналят колонне.

За происходящим наблюдают силовики в гражданской одежде с закрытыми лицами, сотрудники милиции и МЧС.

Тем временем возле Дома правительства продолжают собираться участники провластной демонстрации. Они идут на площадь Независимости организованными многочисленными колоннами с государственной символикой.


Ирина Турчина, БелаПАН.

 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 19 октября. Примерно 400 участников Марша мудрости, собравшихся возле Красного костела в Минске, начали шествие по проспекту Независимости. Демонстранты —...
 
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