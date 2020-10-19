Источник материала: БелаПАН

Минск, 19 октября. Фотокорреспондент БелаПАН и tut.by Вадим Замировский арестован на 15 суток. Он был признан виновным в участии в несанкционированном массовом мероприятии и неподчинении милиции по статьям 23.34 и 23.4 КоАП.

По первой статье журналист получил 10 суток, по второй — пять.

(Будет дополнено.)

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Захар Щербаков, БелаПАН.