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К Маршу мудрости присоединилась Нина Багинская, число участников акции выросло
19.10.2020 15:35 — Новости Политики | БелаПАН
Источник материала: БелаПАН
Минск, 19 октября. К Маршу мудрости присоединилась легендарная активистка оппозиции 73-летняя Нина Багинская.
Ирина Турчина, БелаПАН.
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Минск, 19 октября. К Маршу мудрости присоединилась легендарная активистка оппозиции 73-летняя Нина Багинская. Число участников марша тем временем выросло до...
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