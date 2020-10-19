Фотокорреспондент БелаПАН и tut.by Вадим Замировский арестован на 15 суток (дополнено)

Источник материала: БелаПАН

Минск, 19 октября. Фотокорреспондент информационной компании БелаПАН и портала tut.by Вадим Замировский осужден в общей сложности на 15 суток ареста по статьям 23.4 и 23.34 КоАП (неповиновение требованиям сотрудников милиции и участие в несанкционированном мероприятии). Такое решение на заседании суда Октябрьского района Минска 19 октября приняла судья Елена Живица, сообщает пресс-служба Белорусской ассоциации журналистов ( БАЖ ).

Согласно протоколу по ст. 23.34 КоАП, 17 октября в 13.00 Замировский находился на тротуаре около здания на улице Козлова, 2, и "принял участие в митинге без соответствующего разрешения Мингорисполкома". Фотожурналист якобы участвовал в "организованном массовом собрании граждан в целях публичного выражения своих общественно-политических настроений".

В соответствии с протоколом по ст. 23.4, в тот же день в 13.30 Замировский на "неоднократное требование" командира роты патрульно-постовой службы капитана милиции Симончика "покинуть определенное место в целях обеспечения общественной безопасности ответил категорическим отказом, чем оказал неповиновение сотрудникам при исполнении".

Указанные в протоколах свидетели-милиционеры в суд не явились "в связи со служебной занятостью".

Адвокат Замировского заявила ходатайство о вызове в качестве свидетелей директора БелаПАН Дмитрия Новожилова, который мог подтвердить, что фотокорреспондент выполнял редакционное задание, и журналистки Настасьи Ровды, видевшей момент задержания. Судья Живица решила вызвать только Ровду, поскольку, по ее словам, то, что Замировский работал как журналист, подтверждают письменные материалы дела — выданное ему редакционное задание и удостоверение.

Замировский, который находится в изоляторе временного содержания в 1-м переулке Окрестина, пояснения по делу давал по видеосвязи. Он не согласился ни с одним из правонарушений, которые ему вменяли.

Фотожурналист сообщил, что 17 октября работал на марше студентов. Примерно в 12.50, по его словам, колонна начала движение, прошла по улице Румянцева, повернула на улицу Козлова и вышла к проспекту Независимости. В этот момент, сказал он, подъехали несколько микроавтобусов, из которых выбежали сотрудники ОМОНа, которые задержали студентов, затем — корреспондента сетевого издания onliner.by Дарью Спевак, а потом и его самого.

"Это произошло в 13.04. При этом к нам никто не обращался, никаких просьб покинуть территорию не звучало. Я находился там со служебным удостоверением и выполнял фотосъемку как журналист. <…> Ко мне подошел сотрудник ОМОНа, попросил пройти. Я прошел", — отметил Замировский. Он ответил суду, во что был одет, а также заявил, что все время держался в стороне от колонны студентов.

Свидетель Ровда слова Замировского подтвердила. Судья зачитала идентичные протоколы опросы свидетелей-милиционеров, а после этого ознакомилась с видеозаписью задержания Замировского, на приобщении которого к делу настояла защита журналиста.

В итоге судья признала Замировского виновным и постановила подвергнуть его аресту.

Ранее в этот день Живица осудила на 13 суток ареста Дарью Спевак.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Фотокорреспондент БелаПАН и tut.by Вадим Замировский арестован на 15 суток (дополнено) Минск, 19 октября. Фотокорреспондент информационной компании БелаПАН и портала tut.by Вадим Замировский осужден в общей сложности на 15 суток ареста по статьям 23.4 и 23.34...

Захар Щербаков, БелаПАН.