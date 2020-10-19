Что мешает освободить всех фигурантов оппозиционных дел - Воскресенский

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 19 окт - Sputnik. Заявления экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской могут негативно повлиять на начавшийся процесс изменения меры пресечения фигурантам уголовных дел, об этом заявил оппозиционный политик Юрий Воскресенский.

Политолог и бизнесмен, один из координаторов избирательного штаба экс-кандидата в президенты Виктора Бабарико, Юрий Воскресенский был первым освобожден из СИЗО КГБ, под его поручительство из следственных изоляторов вышло несколько фигурантов уголовных дел. Именно он первым сообщил СМИ о том, что им изменена мера пресечения.

"Я бы не выводил всю эту информацию на широкую аудиторию (об изменении меры пресечения фигурантам уголовных дел - Sputnik), если бы не прозвучавшие заявления Координационного комитета. То, что они делают, это не просто неэтично, а это может, мягко говоря, навредить тем, кто еще находится в СИЗО и хочет оказаться побыстрее дома, в своей постели", – заявил Sputnik Воскресенский в понедельник по телефону.

"Им бы, мягко говоря, помолчать бы, если они себя видят зрелыми политиками. Ведь именно зрелый политик всегда осуждает плохое, но поддерживает хорошее. Если бы они были таковыми, то поддержали бы действия властей, направленные на гуманизацию мер в отношении задержанных", – сказал Воскресенский.

Отвечая на вопрос о том, есть ли перспективы изменения меры пресечения Марии Колесниковой, Воскресенский сказал: "Я не могу это комментировать, потому что деструктивные силы пытаются сорвать наш начавшийся с властью диалог".

Он также отметил, что заявления Светланы Тихановской негативным образом могут повлиять на ситуацию с освобождением из СИЗО фигурантов уголовных дел.

"Были большие планы на эту неделю, но очень плохо эти заявления (экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской) влияют на мою гуманитарную миссию. Такие процессы требуют тишины", – сказал он.

Воскресенский также уточнил, что по состоянию на вторую половину дня 19 октября в СИЗО находятся 7 обвиняемых, принимавших участие во встрече с Александром Лукашенко , которая прошла 10 октября в СИЗО КГБ.

Встреча в "американке"

В субботу, 10 октября, президент Беларуси Александр Лукашенко более 4 часов в в СИЗО КГБ общался с фигурантами уголовных дел, возбужденных в период электоральной кампании. На встрече присутствовали 12 фигурантов уголовных дел, в числе которых экс-кандидат в президенты, бывший банкир Виктор Бабрико, который был задержан по обвинению в совершении коррупционных и налоговых преступлений, его сын, Эдуард. Также на встрече присутствовали два фигуранта дела о призывах к захвату власти, так называемого дела Координационного совета – адвокаты Максим Знак и Илья Салей.

После встречи из СИЗО первым был освобожден Воскресенский. Он обвиняется в организации массовых беспорядков и был задержан в первые дни после президентских выборов. На минувшей неделе была изменена мера пресечения еще 4 обвиняемым, которые были на встрече Лукашенко - их отпустили под поручительство Воскресенского и под домашний арест.

Заявления Тихановской

Через несколько дней после встречи в "американке" Светлана Тихановская заявила, что через две недели белорусская оппозиция намерена перейти к активным действиям, если ее требования не будут выполнены.

"25 октября мы объявляем народный ультиматум", – написала она в своем Telegram-канале. Тихановская добавила, что до этого срока оппозиция ожидает от белорусских властей выполнения всех своих требований, включая отставку президента Александра Лукашенко, прекращение разгонов акций протеста правоохранительными органами и освобождение находящихся под стражей оппозиционеров.

Тихановская утверждает, что в случае, если власти не выполнят эти требования, оппозиция 26 октября якобы сможет организовать забастовки на предприятиях, начнет блокировать дороги и призовет своих сторонников не покупать товары в государственных магазинах.

В Беларуси Светлана Тихановская является фигурантом по уголовному делу, возбужденному в отношении членов Координационного совета оппозиции по ч. 1 ст. 361 УК Беларуси, "за публичные призывы к захвату государственной власти, она объявлена в межгосударственный розыск. В настоящее время она находится в Литве.

Президентские выборы в Беларуси состоялись 9 августа. Согласно окончательным данным ЦИК, победу на выборах с 80,10% одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. Второе место с 10,12% заняла Тихановская, которую называли его основным соперником, она не признала результаты волеизъявления. 14 августа Тихановская инициировала создание Координационного совета, задачей которого было объявлено обеспечение трансфера власти. 20 августа Генпрокуратура Беларуси по факту создания этого органа возбудила уголовное дело по статье о призывах к захвату власти.

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