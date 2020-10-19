Лавров: идет согласование механизма контроля за перемирием в Карабахе

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 19 окт - Sputnik. Военные России, Армении и Азербайджана работают над созданием механизма контроля за соблюдением режима прекращения огня в Нагорном Карабахе, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Москва рассчитывает, что такой механизм будет согласован в ближайшее время, сказал глава МИД РФ на пресс-конференции по итогам переговоров с генсеком Совета Европы в Москве Марией Пейчинович-Бурич.

"Для того, чтобы прекращение огня заработало, мы в этом убедились после двух документов, которые были приняты и не позволили кардинально изменить ситуацию на земле – необходимо установление, создание механизмов контроля за соблюдением режима прекращения огня", – сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с генсеком Совета Европы в Москве Марией Пейчинович-Бурич.

Москва считает необходимым побудить стороны карабахского конфликта согласовать положения, которые позволят в более долгосрочном плане стабилизировать обстановку и разблокировать экономические связи.

Удары по гражданским объектам неприемлемы

Требование о прекращении ударов по гражданским объектам содержится и в заявлении президентов РФ, США и Франции как глав государств сопредседателей Минской группы ОБСЕ, и в московском документе, который заключили министры иностранных дел Азербайджана и Армении 10 октября. Оно также подтверждено и в документе, согласованном 18 октября, отметил Сергей Лавров.

"После встречи в Москве надежды наши не оправдались, боевые действия продолжались, продолжались удары по гражданской инфраструктуре, по населенным пунктам, это неприемлемо", – добавил он.

Давний конфликт

Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.

Что полыхнуло в этот раз

Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и – впервые – всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где – военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.

Договоренности о перемирии есть, но...

В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях перемирия.

Ранее Ереван и Баку решили объявить перемирие с 00:00 18 октября (23:00 мск 17 октября). Тем не менее уже в ночь на воскресенье стороны обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня, а утром в воскресенье пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян сообщила, что азербайджанская сторона предприняла наступление на южном направлении линии соприкосновения в Нагорном Карабахе – на границе с Ираном.