Журналист БелаПАН и tut.by Всеволод Зарубин также арестован на 15 суток (дополнено)

Источник материала: БелаПАН

Минск, 19 октября. Журналист информационной компании БелаПАН и портала tut.by Всеволод Зарубин арестован на 15 суток по ст. 23.4 и 23.34 КоАП (неповиновение требованиям сотрудников милиции и участие в несанкционированном мероприятии). Такое решение на заседании суда Октябрьского района Минска 19 октября приняла судья Елена Живица.

Как сообщает Белорусская ассоциация журналистов ( БАЖ ), Зарубину вменили то, что 17 октября он якобы "участвовал в организованном массовом собрании граждан с целью обсуждения общественно-политических настроений", а после "ответил категорическим отказом" на требование покинуть определенное место. Вину журналист не признал.

Защитник Зарубина заявил ходатайства о приобщении фотографий и видеозаписей, на которых видно, что журналист выполнял свои профессиональные обязанности, а не принимал участие в несанкционированном мероприятии. Адвокат также попросил вызвать в качестве свидетелей директора БелаПАН Дмитрия Новожилова и очевидца задержания журналиста газеты "Новы час" Александра Зенькевича.

Зарубин в суде заявил, что работал на марше студентов, снимал происходящее на камеру. Во время задержания, по его словам, никто не просил его покинуть "определенное место" и он не сопротивлялся.

"Я находился совершенно один. Сотрудник ОМОН подошел ко мне, попросил показать удостоверение, которое висело у меня на шее. Я ему показал, он прочел, спросил, есть ли у БелаПАН аккредитация. Я ничего не ответил, и сотрудник просто попросил пройти вместе с ним", — сказал журналист. После этого его отвели в автозак, а затем пересадили в "Газель" и отвезли в Октябрьское РУВД.

Зарубин обратил внимание на то, что он не мог быть задержан в 13.30, как указано в протоколе, поскольку в это время уже находился в автозаке.

Свидетель Зенькевич рассказал, что познакомился с Зарубиным незадолго до его задержания. Журналисты недолго пообщались, после чего Зенькевич ушел к трамвайным путям, откуда вскоре увидел задержание Зарубина. Он подчеркнул, что акции протеста в том месте уже не было.

Свидетель Новожилов пояснил, что 17 октября Зарубин работал в качестве видеооператора на уличной акции. "Связь с редакцией была постоянная, он успевал передавать снятые видео, — сказал директор БелаПАН. — Это не первая его съемка, и каждый журналист знает, что он не имеет права участвовать в этой акции — с моральной, профессиональной или этической точки зрения".

В итоге судья признала Зарубина виновным и постановила подвергнуть его аресту.

Ранее в этот день Живица приняла решение об аресте корреспондента сетевого издания onliner.by Дарьи Спевак (13 суток) и фотокорреспондента БелаПАН и tut.by Вадима Замировского (15 суток).

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Журналист БелаПАН и tut.by Всеволод Зарубин также арестован на 15 суток (дополнено) Минск, 19 октября. Журналист информационной компании БелаПАН и портала tut.by Всеволод Зарубин арестован на 15 суток по ст. 23.4 и 23.34 КоАП (неповиновение требованиям...

Захар Щербаков, БелаПАН.