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Журналист БелаПАН и tut.by Всеволод Зарубин также арестован на 15 суток (дополнено)
19.10.2020 17:19 — Новости Политики | БелаПАН
Источник материала: БелаПАН
Минск, 19 октября. Журналист информационной компании БелаПАН и портала tut.by Всеволод Зарубин арестован на 15 суток по ст. 23.4 и 23.34 КоАП (неповиновение требованиям сотрудников милиции и участие в несанкционированном мероприятии). Такое решение на заседании суда Октябрьского района Минска 19 октября приняла судья Елена Живица.
Как сообщает Белорусская ассоциация журналистов (
Защитник Зарубина заявил ходатайства о приобщении фотографий и видеозаписей, на которых видно, что журналист выполнял свои профессиональные обязанности, а не принимал участие в несанкционированном мероприятии. Адвокат также попросил вызвать в качестве свидетелей директора БелаПАН Дмитрия Новожилова и очевидца задержания журналиста газеты "Новы час" Александра Зенькевича.
Зарубин в суде заявил, что работал на марше студентов, снимал происходящее на камеру. Во время задержания, по его словам, никто не просил его покинуть "определенное место" и он не сопротивлялся.
"Я находился совершенно один. Сотрудник ОМОН подошел ко мне, попросил показать удостоверение, которое висело у меня на шее. Я ему показал, он прочел, спросил, есть ли у БелаПАН аккредитация. Я ничего не ответил, и сотрудник просто попросил пройти вместе с ним", — сказал журналист. После этого его отвели в автозак, а затем пересадили в "Газель" и отвезли в Октябрьское РУВД.
Зарубин обратил внимание на то, что он не мог быть задержан в 13.30, как указано в протоколе, поскольку в это время уже находился в автозаке.
Свидетель Зенькевич рассказал, что познакомился с Зарубиным незадолго до его задержания. Журналисты недолго пообщались, после чего Зенькевич ушел к трамвайным путям, откуда вскоре увидел задержание Зарубина. Он подчеркнул, что акции протеста в том месте уже не было.
Свидетель Новожилов пояснил, что 17 октября Зарубин работал в качестве видеооператора на уличной акции. "Связь с редакцией была постоянная, он успевал передавать снятые видео, — сказал директор БелаПАН. — Это не первая его съемка, и каждый журналист знает, что он не имеет права участвовать в этой акции — с моральной, профессиональной или этической точки зрения".
В итоге судья признала Зарубина виновным и постановила подвергнуть его аресту.
Ранее в этот день Живица приняла решение об аресте корреспондента сетевого издания onliner.by Дарьи Спевак (13 суток) и фотокорреспондента БелаПАН и tut.by Вадима Замировского (15 суток).
Захар Щербаков, БелаПАН.
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Минск, 19 октября. Журналист информационной компании БелаПАН и портала tut.by Всеволод Зарубин арестован на 15 суток по ст. 23.4 и 23.34 КоАП (неповиновение требованиям...
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