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Журналист БелаПАН и tut.by Всеволод Зарубин также арестован на 15 суток
19.10.2020 17:19 — Новости Политики | БелаПАН
Источник материала: БелаПАН
Минск, 19 октября. Журналист информационной компании БелаПАН и портала tut.by Всеволод Зарубин арестован на 15 суток по ст. 23.4 и 23.34 КоАП (неповиновение требованиям сотрудников милиции и участие в несанкционированном мероприятии). Такое решение на заседании суда Октябрьского района Минска 19 октября приняла судья Елена Живица.
(Будет дополнено.)
Захар Щербаков, БелаПАН.
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Минск, 19 октября. Журналист информационной компании БелаПАН и портала tut.by Всеволод Зарубин арестован на 15 суток по ст. 23.4 и 23.34 КоАП (неповиновение требованиям...
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