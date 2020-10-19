Источник материала: БелаПАН

Минск, 19 октября. Участники провластной демонстрации, которые шли вслед за участниками Марша мудрости по противоположной — правой — стороне проспекта Независимости, перешли на левую сторону и догнали хвост первой колонны.

Пропуская их, участники Марша мудрости выстроились вдоль дороги. Некоторые сторонники Лукашенко бросали своим оппонентам оскорбительные выражения — в их адрес и в адрес бело-красно-белого флага. Участники марша их игнорировали.

Дальше площади Победы провластные демонстранты не пошли. Тем временем голова колонны участников Марша мудрости дошла до площади Якуба Коласа, где их встречали волонтеры с чаем и печеньем. Пенсионеры несколько раз проскандировали "Верым, можам, пераможам", "Мы еще вернемся!" и начали расходиться.

Это была уже третья по счету акция пенсионеров — сторонников перемен. Предыдущий марш состоялся неделю назад, 12 октября. Тогда в отношении пожилых людей силовики применили газ, светошумовые патроны и другие спецсредства, что вызвало волну возмущения в обществе. Сегодня милиция не препятствовала демонстрации.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Марш мудрости завершился на площади Якуба Коласа, его участники стали расходиться Минск, 19 октября. Участники провластной демонстрации, которые шли вслед за участниками Марша мудрости по противоположной — правой — стороне проспекта...

Ирина Турчина, БелаПАН.