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Журналист газеты "Белорусы и рынок" Артем Майоров арестован на 15 суток
19.10.2020 17:59 — Новости Политики | БелаПАН
Источник материала: БелаПАН
Минск, 19 октября. Сотрудник газеты "Белорусы и рынок" Артем Майоров осужден на 15 суток ареста по ст. 23.4 и 23.34 КоАП (неповиновение требованиям сотрудников милиции и участие в несанкционированном мероприятии). Такое решение на заседании суда Октябрьского района Минска 19 октября приняла судья Елена Живица.
Журналист был задержан 18 октября около стадиона "Динамо" во время освещения проходившего в столице Партизанского марша.
Как сообщает Белорусская ассоциация журналистов (
Ранее в этот день Живица приняла решение об аресте корреспондента сетевого издания onliner.by Дарьи Спевак (13 суток), а также журналистов БелаПАН и tut.by Вадима Замировского и Всеволода Зарубина (по 15 суток).
Захар Щербаков, БелаПАН.
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Минск, 19 октября. Сотрудник газеты "Белорусы и рынок" Артем Майоров осужден на 15 суток ареста по ст. 23.4 и 23.34 КоАП (неповиновение требованиям сотрудников милиции и...
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