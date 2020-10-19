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Эксперт – о государственной доктрине Польши в отношении Беларуси

20.10.2020 09:03 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 19 окт – Sputnik. Задача государственной доктрины Польши в отношении Беларуси заключается в том, чтобы присоединить республику к Западу, заявил в своем последнем интервью известный польский историк Анджей Валицкий.

© Sputnik / Виктор Толочко
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"Мы не хотим быть на рубежах Запада. Мы хотим быть в центре. Поэтому пытаемся отделиться от Востока государствами, которые станут порубежьем. Поэтому после Литвы, Латвии, Эстонии мы хотим присоединить к Западу Беларусь и Украину. Это – наша официальная государственная доктрина", – цитирует его слова издание "КоммерсантЪ".

При этом Валицкий отметил, что у этой идеи нет никаких шансов для реализации, поскольку польские власти не могут вести партнерский диалог.

"Мы не можем по-партнерски договориться не только с русскими. С украинцами, белорусами, литовцами тоже не можем", – подчеркнул историк.

Он уточнил, что Польша продолжает относиться к соседним восточным странам с позиций превосходства. "Они это чувствуют, видят, слышат. А нас не хватает хотя бы на один добрый жест", – заключил Валицкий.

Анджей Валицкий – последний из представителей варшавской школы истории идей, которую кроме него в 50–60-е годы прошлого века создавали в столичном университете Бронислав Бачко, Лешек Колаковский и Ежи Шацкий. Он был вынужден заниматься деятельностью в основном за пределами родины – в университетах США и Австралии. Профессор скончался 20 августа в Варшаве.

 
Теги: Минск
 
 
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По словам профессора Валицкого, Польша продолжает относиться к соседним восточным странам с позиций превосходства.
 
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