ЕС будет бороться с нарушениями прав человека в мире с помощью санкций

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 20 окт - Sputnik. Европейский союз будет эффективнее бороться с нарушением прав человека во всем мире с помощью нового санкционного режима, об этом заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель.

"Права человека в мире находятся под угрозой. Новый глобальный режим санкции Евросоюза в сфере прав человека станет мощным инструментом, который позволит нам наказывать ответственных за грубые нарушения прав человека и попрание этих прав во всем мире. Это дает Европе возможность не только защищать свои ценности, но и действовать", - подчеркнул он.

Ранее Еврокомиссия предупреждала, что разработала проект нового режима санкций, который позволит ЕС в случае одобрения вводить ограничения в отношении нарушителей прав человека в любой стране мира. По словам вице-президента Мароша Шевчовича, для принятия санкций нужно будет не единогласное решение, а только большинство голосов.

В Еврокомиссии рассказали, что новый режим санкций даст Евросоюзу возможность принимать меры к нарушителям прав человека независимо от того, где и кто допустил нарушения.

"Этот режим предполагает замораживание активов, запрет на поездки на территорию ЕС", - пояснили в ЕК.

Отслеживать соблюдение санкций будет Еврокомиссия, а не государства-члены ЕС, как это принято в отношении других ограничительных мер.

Принятие нового санкционного режима при этом не означает отмену уже действующих ограничений, принятых из-за в нарушения прав человека в Беларуси, Венесуэле и Сирии.

После обсуждения проекта документа страны Евросоюза должны будут утвердить новый режим. После вступления в силу нового механизма члены ЕС смогут составлять списки физлиц и организаций, которые, по их мнению, причастны к нарушениям прав человека в той или иной стране. После того, как санкции будут одобрены большинством, выполнять их будут обязаны все государства-члены Евросоюза.

Действующие санкции

Выборы президента прошли в Беларуси 9 августа. По данным ЦИК, Александр Лукашенко набрал более 80% голосов избирателей, на втором месте оказалась Светлана Тихановская, набравшая чуть более 10% голосов. В день выборов в стране начались акции протеста несогласных с результатами выборов, которые длятся до сих пор. Протестующих с применением силы не раз разгоняли силовики.

Страны Европы осудили действия белорусских властей. В начале октября Евросоюз в собственном Официальном журнале опубликовал список из 44 белорусских чиновников, против которых введены персональные санкции . В него, в частности, вошли глава МВД Юрий Караев и председатель ЦИК Лидия Ермошина. Сам президент Беларуси Александр Лукашенко в данный список не был включен.

На прошлой неделе стало известно, что Евросоюз готов ввести санкции против президента Беларуси, если ситуация в республике не изменится.

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