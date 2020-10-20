ЕС принимает новый механизм введения санкций за нарушение прав человека

Об этом сообщили глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель 19 октября.

Принимая совместное предложение, они отметили, что «режим санкций ЕС, предусматривающий ответственность виновных в злоупотреблениях и нарушениях прав человека, давно назрел».

«Новый режим глобальных санкций ЕС в области прав человека будет мощным инструментом для привлечения к ответственности виновных в серьезных нарушениях прав человека во всем мире. Это возможность для Европы не только отстаивать свои ценности, но и действовать», - полагает глава дипломатии ЕС, слова которого приводятся в коммюнике ЕК.

В Твиттере Боррель сообщил, что правовые акты «будут обсуждаться государствами-членами в Совете (ЕС) и после их принятия сформируют новый глобальный режим санкций ЕС в области прав человека».

Новый режим санкций придаст большую гибкость для действий в отношении тех, кто несет ответственность за серьезные нарушения прав человека во всем мире, независимо от того, где они происходят, и кто в них виновен.

Ожидается, что режим глобальных санкций ЕС в области прав человека будет состоять из таких мер, как замораживание банковских активов и запреты на поездки в Евросоюз. Что касается последнего, уточняется в документе, совместное предложение впервые предоставит Еврокомиссии полномочия надзора за соблюдением запретов на поездки.

При этом отмечается, что новый режим не заменит уже существующие санкционные режимы по странам, которые тоже предусматривают санкции за нарушения прав человека, например, в Сирии, Беларуси или Венесуэле.