У президента новый помощник, а у Совмина ― руководитель аппарата

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 20 окт – Sputnik. Александр Лукашенко назначил Леонида Мартынюка помощником президента ― инспектором по Могилевской области.Ранее новый помощник главы государства работал в должности председателя Березовского райисполкома.

Сегодня также появился новый руководитель у аппарата Совета министров ― им стал Константин Бурак.

По согласованию с белорусским президентом Березовский райисполком возглавит Сергей Бартош, а пост председателя Ляховичского райисполкома занял Николай Мороз.

Представлять белорусские власти в Организации по запрещению химического оружия по совместительству будет Андрей Евдоченко. В свою очередь Максим Ермолович аналогичной работой будет заниматься при Международной морской организации по совместительству.

Новым заместителем министра природных ресурсов и охраны окружающей среды с согласия главы государства назначен Александр Горошко.

Читайте также:

У "Нафтана" сменился гендиректор

Лукашенко заявил, что к Нафтану присматриваются ворюги

"Нафтан" без забастовок: что происходит на одном из крупнейших НПЗ Беларуси