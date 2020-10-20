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У президента новый помощник, а у Совмина ― руководитель аппарата

20.10.2020 13:33 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 20 окт – Sputnik. Александр Лукашенко назначил Леонида Мартынюка помощником президента ― инспектором по Могилевской области.Ранее новый помощник главы государства работал в должности председателя Березовского райисполкома. 

© Photo : Telegram-канал "Пул Первого"
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Сегодня также появился новый руководитель у аппарата Совета министров ― им стал Константин Бурак.

По согласованию с белорусским президентом Березовский райисполком возглавит Сергей Бартош, а пост председателя Ляховичского райисполкома занял Николай Мороз.

Представлять белорусские власти в Организации по запрещению химического оружия по совместительству будет Андрей Евдоченко. В свою очередь Максим Ермолович аналогичной работой будет заниматься при Международной морской организации по совместительству.

Новым заместителем министра природных ресурсов и охраны окружающей среды с согласия главы государства назначен Александр Горошко.

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Теги: Минск
 
 
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