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СПЧ РФ: задержания журналистов идут вразрез с пониманием свободы слова
20.10.2020 13:33 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 20 окт – Sputnik. Глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Валерий Фадеев в
"Безусловно (задержания журналистов идут вразрез с пониманием свободы слова). Когда у людей есть смартфоны, распространение такой информации остановить невозможно. Это просто ошибка руководителей Беларуси", - заявил глава Совета по правам человека.
Задержания журналистов в Беларуси
С начала протестных акций по данным Белорусской ассоциации журналистов в стране
© REUTERS / VASILY FEDOSENKO
В поствыборный период представители СМИ также столкнулись с изменениями в условиях работы. В начале октября МИД Беларуси
Осложнена работа не только иностранных СМИ, белорусские репортеры также сталкиваются с трудностями во время освещения акций. Последний на сегодняшний день суд состоялся 19 октября: некоторым журналистам, задержанным на
Обсуждение ситуации на высшем уровне
Административные процессы с участием журналистов стоят на повестке дня с самого начала протестных акций в Беларуси. Главный редактор RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян лично
Ранее высказались в отношении ограничений работы СМИ и в Нью-Йорке: неправительственный "Комитет защиты журналистов" со штаб-квартирой в Америке
Также задержания обсуждались на уровне министерств:
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Совет по правам человека при президенте РФ (СПЧ) считает ошибкой задерживать представителей СМИ во время протестных акций.
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