СПЧ РФ: задержания журналистов идут вразрез с пониманием свободы слова

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 20 окт – Sputnik. Глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Валерий Фадеев в интервью РИА Новости высказался о мерах в отношении журналистов, предпринятых белорусскими властями во время митингов. С журналистами необходимо сотрудничать, "объяснять и показывать, что происходит", считает Фадеев.

"Безусловно (задержания журналистов идут вразрез с пониманием свободы слова). Когда у людей есть смартфоны, распространение такой информации остановить невозможно. Это просто ошибка руководителей Беларуси", - заявил глава Совета по правам человека.

Задержания журналистов в Беларуси

С начала протестных акций по данным Белорусской ассоциации журналистов в стране задержали более 300 представителей СМИ (в том числе иностранных). Случаев же нарушений в отношении репортеров зафиксировано более 400, включая задержания, штрафы, изъятие профессиональной техники.

В поствыборный период представители СМИ также столкнулись с изменениями в условиях работы. В начале октября МИД Беларуси аннулировал все аккредитаци иностранных журналистов, в связи с чем сотрудникам СМИ необходимо перерегистрироваться. Теперь за освещение протестных акций неаккредитованных специалистов могут оштрафовать или заключить под стражу на срок до 15 суток.

Осложнена работа не только иностранных СМИ, белорусские репортеры также сталкиваются с трудностями во время освещения акций. Последний на сегодняшний день суд состоялся 19 октября: некоторым журналистам, задержанным на субботнем студенческом марше , дали по 13 и 15 суток. В их числе был и корреспондент РИА Новости, однако его отпустили после проверки документов.

Обсуждение ситуации на высшем уровне

Административные процессы с участием журналистов стоят на повестке дня с самого начала протестных акций в Беларуси. Главный редактор RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян лично обсуждала с президентом Беларуси Александром Лукашенко насильственные меры со стороны силовых структур в отношении журналистов.

Ранее высказались в отношении ограничений работы СМИ и в Нью-Йорке: неправительственный "Комитет защиты журналистов" со штаб-квартирой в Америке призвал не вмешиваться в работу коллег.

Также задержания обсуждались на уровне министерств: выступил с обращением глава МИД РФ Сергей Лавров, высказался посол России Дмитрий Мезенцев, немецкое внешнеполитическое ведомство прокомментировало свою позицию на встрече с белорусским послом Денисом Сидоренко.

Читайте также: