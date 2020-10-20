Гайдукевич – о новой Конституции: нужно учесть уроки выборов 2020 года

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 20 окт - Sputnik. Белорусский парламентарий и глава одной из старейших политических партий Олег Гайдукевич уверен, что при написании новой Конституции нужно учесть все уровни минувшей президентской кампании.

Беларусь после президентских выборов и внутриполитического кризиса перешла к конституционной реформе, парламент до 24 октября принимает предложения по написанию нового основного закона страны.

"Мы при подготовке новой Конституции должны учесть уроки президентских выборов 2020 года. Все должны понять, что в стране всегда будут люди с альтернативным мнением. Уже не будет страны, где все мыслят одинаково", – данное мнение Sputnik высказал заместитель председателя комиссии по международным делам палаты представителей Национального собрания Беларуси Олег Гайдукевич.

Кроме того, по его словам, при подготовке новой Конституции нужно учитывать "посыл о том, что изменения в стране никогда не должны проходить на улице, путем революций".

"На улицах и площадях хороших изменений не бывает. Всем известны примеры, когда некоторые постсоветские страны один раз допустили в стране изменения через улицу, и каждый политический цикл революционная ситуация повторяется. Беларуси не нужно идти этим путем", – считает он.

Про обсуждение

Гайдукевич сказал, что проекта новой Конституции пока нет, над ним работает конституционная комиссия.

"Потом проект Конституции будет вынесен на общенациональное обсуждение – люди должны все проанализировать, посмотреть. Ведь Конституция не пишется за один день", – отметил депутат.

Он также не исключил того, что в Овальном зале могут пройти парламентские слушания по обсуждению проекта нового основного закона страны.

По словам парламентария, в каждый раздел Конституции приходят поправки.

"Много поправок и предложений поступает по переходу на партийные списки выборов, по перераспределению полномочий законодательной, исполнительной, судебной власти. Чтобы парламент, правительство, исполкомы могли решать локальные вопросы проще, чем сейчас".

Про суды

Он также отметил, что опять в обществе поднят вопрос о введении в стране института присяжных.

"По судебной системе приходят предложения, к примеру, о том, чтобы ввести в Конституции норму о том, что только суд может применять меру пресечения в виде заключения под стражу, как это происходит во многих государствах. Также большое количество предложений о том, чтобы ввести институт суда присяжных", – рассказал Гайдукевич.

Про мужчин и женщин

По словам Гайдукевича, в белорусском обществе поднимается вопрос о том, чтобы на конституционном уровне закрепить институт традиционной семьи и традиционных моральных ценностей.

"Очень много предложений по семье. Люди вносят предложения о том, чтобы прописать в Конституции, что семья – это союз мужчины и женщины. Наши граждане хотят, чтобы мы защитили традиционную семью", – сказал Гайдукевич.

По его словам, "многим понравилось, как это произошло в России, когда в основном документе записали, что брак – это союз мужчины и женщины".

"Я эти предложения поддерживаю. Я сторонник традиционных семейных ценностей. А институт семьи в его традиционном понимании уже надо защищать. И если эта норма будут внесена в проект новой Конституции, то это в определенном смысле спасет наше общество", – сказал парламентарий.

Про Великую Отечественную войну

Парламентарий назвал знаковым и важным то, что в стране поднимается тема недопущения переписывания итогов Великой Отечественной войны.

"Много пишут о том, чтобы переписывание истории Великой Отечественной войны запретили конституционно. Люди просто открытом текстом пишут: вбить в Конституцию норму о том, чтобы не допускать переписывать историю ВОВ", – сказал Гайдукевич.

Про национальный диалог

Отмечая важность общенациональной дискуссии, Гайдукевич сказал, что нельзя зацикливать на одних политиках.

"У нас много людей, которые не принадлежат ни одной из партий, не входят ни в одну политическую систему – но они работают с утра до вечера и тоже имеют право высказать свое мнение", – уверен парламентарий.

В национальный диалог по Конституции должны быть включены все – и парламент, и политические партии, и трудовые коллективы, и общественные организации.

Про запретные темы

"Вообще при подготовке новой Конституции нет запретных тем. Обсуждаются, будут обсуждаться и президентский срок, и кардинальное изменение избирательной системы, речь идет о введении пропорциональной мажоритарной системы, и другие важные и болезненные темы. Все обсуждается, никаких запретов нет", – сказал собеседник агентства.

"И политическое устройство, и экономика, и традиционные ценности. Главное, чтобы при подготовке Конституции мы объединили людей, а не разъединили", – подчеркнул он.

"А что касается президентской темы в конституции, то тут никакого секрета нет – предлагают ограничить двумя сроками", – сказал парламентарий.

Про революции

Касаясь стратегии изменения Основного закона, Гайдукевич сказал, что он является сторонником эволюционного пути развития для страны.

"Ни в коем случае нельзя начинать строить все сначала. Если кто-то говорит, что 26 лет строили страну, и давайте начнем все сначала, то это бред. Я убежден, что должна быть преемственность и эволюционное развитие. История знает несколько примеров, когда революция разрушала страну, и ее нужно было выстраивать заново. Это, я убежден, не наш путь", – сказал Гайдукевич.

Вместе с тем он убежден, что в новой белорусской Конституции не нужны просто косметические изменения.

"Крайне важный момент – люди должны почувствовать реальные изменения в жизни в лучшую сторону. Просто изменения ради изменений – это не нужно белорусскому обществу", – заявил парламентарий.

По его словам, есть запрос общества на перемены. "Люди хотят перемен, но их нужно делать не ради перемен, чтобы потом через два года все рухнуло. Нужно делать все грамотно и поступательно. Ведь легких решений в политике не бывает", – подчеркнул Гайдукевич.

Про сроки и ожидания

Отвечая на вопрос о сроках поступления в парламент проекта новой Конституции, Гайдукевич сообщил, что, скорее всего, это ноябрь-декабрь.

"Я считаю, что он должен появиться к Всебелорусскому собранию. Как политик, я просчитываю, что до декабря мы увидим предварительный проект Конституции", – сказал он.

По словам Гайдукевича, таких серьезных и масштабных обсуждений документов в стране не было более 20 лет. "Сейчас идет дискуссия о том, какой Беларусь будут через 10-15 лет. Мы заглядываем в будущее и понимаем, что страна прошла определенный путь развития, выросло несколько новых поколений", – сказал парламентарий. Вместе с тем он уверен, что страна не должна возвратиться к Конституции 1994 года. По его словам, "ослабление института президентской власти может ввергнуть страну в хаос".

Про союзную тему

Парламентарий не исключает того, что в новой Конституции могут быть закреплены нормы по унификации законодательства в рамках Союзного государства Беларуси и России.

"Мы должны учитывать, что у нас Союзное государство. Значит, мы должны подойти к унификации многих вопросов законодательства. Мое мнение – ничего плохого в этом нет. Тем более что сейчас обсуждается тема и об усилении наднациональных органов", – сказал парламентарий.

По его мнению, страны могли бы, к примеру, союзный парламент сделать выборным, как Европарламент

"Эту норму тоже можно закрепить в Конституции, что позволит повысить статус союзного парламента в частности и укрепит суверенитет Союзного государства в общем", – резюмировал он.

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