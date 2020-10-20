Политтехнологу Шклярову изменили меру пресечения на подписку о невыезде

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 20 окт – Sputnik. Гражданин США политтехнолог Виталий Шкляров находится под подпиской о невыезде, об этом сообщил его адвокат Антон Гашинский.

Шкляров является фигурантом уголовного дела, мера пресечения для него была изменена с домашнего ареста на подписку о невыезде в связи с болезнью матери, которая в данный момент проходит сложное лечение от онкологии.

"Сейчас он находится вместе с мамой на съемной квартире в Минске, охраны нет", - цитирует РИА Новости адвоката.

Защита планирует продолжать добиваться снятия со Шклярова всех обвинений и прекращения производства по уголовному делу против него.

Задержание и встреча с президентом

Виталий Шкляров был задержан в Гомеле, где живет его мать, 29 июля. Политтехнолог стал обвиняемым по уголовному делу против задержанного ранее Сергея Тихановского. Шклярову предъявили обвинения в организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активном участии в них.

Политтехнолог был одним из тех, кто присутствовал 10 октября на встрече представителей оппозиции с президентом Александром Лукашенко в СИЗО КГБ. В понедельник, 19 октября, стало известно, что Шклярова отпустили из СИЗО КГБ и поместили под домашний арест.

После встречи была изменена мера пресечения также для директора компании PandaDoc Дмитрию Рабцевичу, координатора инициативной группы экс-претендента на пост президента Беларуси Виктора Бабарико по сбору подписей на прошедших выборах Юрия Воскресенского, юриста Ильи Салея, члена президиума координационного совета оппозиции Лилии Власовой.

Кроме того, из СИЗО под подписку о невыезде были выпущены еще двое сотрудников PandaDoc - главный бухгалтер Юлия Шардыко и HR Владислав Михолап, которые не принимали участие во встрече c Лукашенко.

Читайте также: