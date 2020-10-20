Президент Беларуси поделился новой тактикой против митингующих

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 20 окт – Sputnik. Каждый участник уличных акций ответит за свои действия, сказал президент Беларуси Александр Лукашенко во Дворце Независимости, комментируя проведение акций протестов в белорусской столице.

По его словам, несанкционированные митинги влияют на сознание белорусов, которые вдруг прозрели, особенно это касается жителей столицы.

В спокойном режиме найдут каждого

"Они увидели, кто рвется к власти, кто может прийти к власти и что будет со страной. Они поняли, что они могут потерять. Минчане говорят в средствах массовой информации: не уснуть по вечерам, по ночам, детей не вывести на улицу - опасаются, и так далее", - заявил белорусский президент.

После чего добавил, что люди поняли, что можно потерять, сравнив спокойную белорусскую столицу с тем, какой Минск по воскресеньям, когда он бурлит.

Лукашенко обратил внимание на негативное влияние протестных акций и предупредил, что за противоправную деятельность придется нести ответственность.

"Плохо, что шатаются по Минску, плохо, что ведут себя внаглую. Но мы поменяли тактику. Мы в спокойном режиме найдем каждого. Современные средства позволяют это делать, что мы, кстати, и делаем. И каждый ответит за свои деяния", - пообещал глава государства.

При этом он еще раз обратил внимание, что это не угрозы, просто в этом направлении власти ведут работу. "И это дает определенный эффект", - добавил он.

Правки Конституции без обмана

"Сказано, что страну не отдадим, значит, не отдадим. И пока я Президент, решать будет белорусский народ. Только люди будут решать", - особо подчеркнул глава государства.

По его словам, в одиночку решения не будет принимать ни президент, ни глава администрации, ни высшее руководство, ни даже депутаты. Белорусскому народу предложат решения вопросов, и как он решит - так и сделают власти.

"Если вдруг народ решит, что завтра им быть в НАТО, Североатлантическом блоке, как тут предлагают эти протестуны, - пойдут в НАТО. Если народ решит порезать страну на куски и раздать - будет страна порезана", - считает Лукашенко.

Правда, он сразу оговорился, что если белорусы решат жить в спокойной и культурной стране, то и жить все будут в этом государстве.

"Чтобы ни у кого из так называемой элиты не было заблуждений, что мы тут что-то смудрим, особенно по Конституции, и через обман сделаем новую Конституцию. Этого не будет", - предостерег Лукашенко.

По его мнению, в такой острый период люди должны сами все решить. "Если народ захочет что-то иное, нежели тот путь, по которому мы шли, ну пусть попробуют", - уточнил он.

(последует)

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