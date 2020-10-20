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Президент: люди в глубинке добывают хлеб насущный и кормят минчан
20.10.2020 15:25 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 20 окт – Sputnik. Некоторые люди не понимают, что такое государство, заявил Александр Лукашенко, принимая кадровые решения во Дворце Независимости.
© Sputnik / Виктор Толочко
По его словам, настоящее время требует, чтобы у государства были надежные, верные и преданные люди. Для того, чтобы не допустить раздела страны на куски.
Минск и глубинка - две разные вещи
"Ты, наверное, больше всего это почувствовал, работая там, практически дальше от центра, на Западе", - обратился глава государства к Леониду Мартынюку, которого
Президент считает, что некоторые "раскрыли рты" и видят не часть страны, а "в целом Беларусь им уже нужна".
"Ну так а мы зачем? Мы где будем тогда?" - задал он риторический вопрос.
После чего признался, что власти республики, которые занимаются хозяйственной деятельностью, будут вынуждены взять на себя еще и идеологическую нагрузку.
"Оказалось, да, надо идеологией заниматься, работать с людьми, надо им показывать, что происходит. Для вас это не актуально, поскольку Минск оказался и глубинка - это две разные вещи", - признал Лукашенко, его слова привела
© Sputnik / Виктор Толочко
Подняли флаги, высказали мнение
"В глубинку приезжаешь - идет работа, люди работают, занимаются добыванием хлеба насущного, кормят и здесь - минчан. Но кое-кто у нас, пусть их меньшинство, не понимает, что такое государство и как мы решительно будем поддерживать это государство", - особо отметил белорусский лидер.
После чего вспомнил о прошедшем вчера в белорусской столице
"Ну позвали, люди пришли со своими убеждениями под государственной символикой. Пришли, подняли эти флаги, высказали свое мнение", - рассказал Александр Лукашенко.
В завершение он особо отметил, что ни один из военнослужащих не встал на противоположную сторону под альтернативной символикой.
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Белорусские власти решили, что нужно заниматься идеологической работой с населением, чтобы объяснять им происходящее в стране.
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