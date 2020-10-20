Президент: люди в глубинке добывают хлеб насущный и кормят минчан

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 20 окт – Sputnik. Некоторые люди не понимают, что такое государство, заявил Александр Лукашенко, принимая кадровые решения во Дворце Независимости.

По его словам, настоящее время требует, чтобы у государства были надежные, верные и преданные люди. Для того, чтобы не допустить раздела страны на куски.

Минск и глубинка - две разные вещи

"Ты, наверное, больше всего это почувствовал, работая там, практически дальше от центра, на Западе", - обратился глава государства к Леониду Мартынюку, которого назначил своим помощником .

Президент считает, что некоторые "раскрыли рты" и видят не часть страны, а "в целом Беларусь им уже нужна".

"Ну так а мы зачем? Мы где будем тогда?" - задал он риторический вопрос.

После чего признался, что власти республики, которые занимаются хозяйственной деятельностью, будут вынуждены взять на себя еще и идеологическую нагрузку.

"Оказалось, да, надо идеологией заниматься, работать с людьми, надо им показывать, что происходит. Для вас это не актуально, поскольку Минск оказался и глубинка - это две разные вещи", - признал Лукашенко, его слова привела БелТА .

Подняли флаги, высказали мнение

"В глубинку приезжаешь - идет работа, люди работают, занимаются добыванием хлеба насущного, кормят и здесь - минчан. Но кое-кто у нас, пусть их меньшинство, не понимает, что такое государство и как мы решительно будем поддерживать это государство", - особо отметил белорусский лидер.

После чего вспомнил о прошедшем вчера в белорусской столице провластном митинге , за которым он наблюдал. Участников акции при этом никто не звал на площадь Независимости, проводили их организации бывших офицеров.

"Ну позвали, люди пришли со своими убеждениями под государственной символикой. Пришли, подняли эти флаги, высказали свое мнение", - рассказал Александр Лукашенко.

В завершение он особо отметил, что ни один из военнослужащих не встал на противоположную сторону под альтернативной символикой.

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