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Канал и логотип NEXTA признаны белорусским судом экстремистскими материалами
20.10.2020 15:25 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 20 окт – Sputnik. Суд Центрального района Минска признал информационный канал интернет-мессенджера Telegram - NEXTA-Live и логотип NEXTA экстремистскими материалами, сообщили Sputnik в пресс-службе Верховного суда.
© Sputnik / Кирилл Каллиников
Согласно решению суда, министерству информации необходимо включить информационный канал интернет-мессенджера "Telegram" – "NEXTA-Live" и логотип (цифровой водяной знак) "NEXTA" в республиканский список экстремистских материалов, сообщили в Верховном суде.
Кроме того, Мининформу рекомендовано ограничить доступ к информационным ресурсам, содержащим аналогичные наименования, и их распространению в белорусском сегменте.
В Верховном суде рассказали, что по поводу данного ТК обратился ГУБОПиК МВД с гражданским иском о признании информационной продукции экстремистскими материалами. Суд признал данные от редакции канала и подписчиков, в которых есть признаки публичных призывов к осуществлению массовых беспорядков, экстремистскими.
Судом установлено, что информационная продукция (видеоролики), размещенная в Telegram-канале "NEXTA-Live" в период с 9 по 11 августа 2020 года, содержит признаки экстремистской деятельности в соответствии с законом "О противодействии экстремизму" и публично призывает к массовым беспорядкам.
Указанные обстоятельства подтверждены заключением Республиканской экспертной комиссии по оценке информационной продукции на предмет наличия в ней признаков проявления экстремизма, отметили в Верховном суде.
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Информационный канал интернет-мессенджера "Telegram" – "NEXTA-Live" и логотип "NEXTA" включат в республиканский список экстремистских материалов.
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