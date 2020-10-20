Канал и логотип NEXTA признаны белорусским судом экстремистскими материалами

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 20 окт – Sputnik. Суд Центрального района Минска признал информационный канал интернет-мессенджера Telegram - NEXTA-Live и логотип NEXTA экстремистскими материалами, сообщили Sputnik в пресс-службе Верховного суда.

Согласно решению суда, министерству информации необходимо включить информационный канал интернет-мессенджера "Telegram" – "NEXTA-Live" и логотип (цифровой водяной знак) "NEXTA" в республиканский список экстремистских материалов, сообщили в Верховном суде.

Кроме того, Мининформу рекомендовано ограничить доступ к информационным ресурсам, содержащим аналогичные наименования, и их распространению в белорусском сегменте.

В Верховном суде рассказали, что по поводу данного ТК обратился ГУБОПиК МВД с гражданским иском о признании информационной продукции экстремистскими материалами. Суд признал данные от редакции канала и подписчиков, в которых есть признаки публичных призывов к осуществлению массовых беспорядков, экстремистскими.

Судом установлено, что информационная продукция (видеоролики), размещенная в Telegram-канале "NEXTA-Live" в период с 9 по 11 августа 2020 года, содержит признаки экстремистской деятельности в соответствии с законом "О противодействии экстремизму" и публично призывает к массовым беспорядкам.

Указанные обстоятельства подтверждены заключением Республиканской экспертной комиссии по оценке информационной продукции на предмет наличия в ней признаков проявления экстремизма, отметили в Верховном суде.

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