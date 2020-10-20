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Президент Беларуси о власти: что будет с вами без меня?

20.10.2020 16:11 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 20 окт – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко во время назначения новых руководителей во Дворце Независимости признал, что возможно переоценивает свою роль в жизни страны.

© Sputnik / Виктор Толочко
Президент Беларуси поделился новой тактикой против митингующих

Глава белорусского государства еще раз заявил, что не держится за власть в республике посиневшими пальцами, потому что вопрос заключается не в нем.

"Вопрос не во мне. Вопрос в вас: что будет с вами без меня? Может быть, я уж слишком свою роль тут переоцениваю, но я всегда смотрю вот на ветеранов вчерашних (провластный митинг - Sputnik), на вас. Вам жить в этой стране", - напомнил он чиновникам.

После чего обратился с риторическим вопросом: "А что будет? Вы что думаете, они нас/вас пожалеют, вот вчерашние, вы видели их? Они пожалеют? Да порвут на куски".

Мы должны по-человечески жить

Лукашенко считает, что в настоящий момент необходимо оказать поддержку всем, кто оказался в сложном положении, потому что нельзя их бросать.

"Мы же славяне, мы должны по-человечески жить. Если ты чего-то достиг, помоги рядом соседу. Не обижайте людей", - призвал белорусский лидер.

По его словам, большинство людей в нашей республике являются хорошими людьми. "Белорусы - люди хорошие, с мозгами, понимающие".

Женщины разберутся с беспорядками

Сегодня белорусский президент согласовал назначение трех новых ректоров в МГЛУ, БГУКИ и БрГУ (ранее было анонсировано принятие кадровых решений в связи с участием студентов в акциях протестов).

"Потому что и в вашем университете, и в вашем проблем хватает. И когда мне предложили двух женщин - одна Наталья и вторая, честно говоря, я так подумал: господи, как они там будут наводить этот порядок", - рассказал ходе принятия решений Лукашенко.

Правда, после этого сразу добавил, что "потом подумал, что порой женщины быстрее разберутся с беспорядками, чем мужики".

(последует)

 
Теги: Минск
 
 
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Глава государства во Дворце Независимости, назначая новых руководителей, напомнил еще раз всем, что не держится за власть посиневшими пальцами.
 
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