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Президент Беларуси о власти: что будет с вами без меня?
20.10.2020 16:11 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 20 окт – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко во время назначения новых руководителей во Дворце Независимости признал, что возможно переоценивает свою роль в жизни страны.
© Sputnik / Виктор Толочко
Глава белорусского государства еще раз заявил, что не держится за власть в республике посиневшими пальцами, потому что вопрос заключается не в нем.
"Вопрос не во мне. Вопрос в вас: что будет с вами без меня? Может быть, я уж слишком свою роль тут переоцениваю, но я всегда смотрю вот на ветеранов вчерашних (провластный митинг - Sputnik), на вас. Вам жить в этой стране", - напомнил он чиновникам.
После чего обратился с риторическим вопросом: "А что будет? Вы что думаете, они нас/вас пожалеют, вот вчерашние, вы видели их? Они пожалеют? Да порвут на куски".
Мы должны по-человечески жить
Лукашенко считает, что в настоящий момент необходимо оказать поддержку всем, кто оказался в сложном положении, потому что нельзя их бросать.
"Мы же славяне, мы должны по-человечески жить. Если ты чего-то достиг, помоги рядом соседу. Не обижайте людей", - призвал белорусский лидер.
По его словам, большинство людей в нашей республике являются хорошими людьми. "Белорусы - люди хорошие, с мозгами, понимающие".
Женщины разберутся с беспорядками
Сегодня белорусский президент согласовал
"Потому что и в вашем университете, и в вашем проблем хватает. И когда мне предложили двух женщин - одна Наталья и вторая, честно говоря, я так подумал: господи, как они там будут наводить этот порядок", - рассказал ходе принятия решений Лукашенко.
Правда, после этого сразу добавил, что "потом подумал, что порой женщины быстрее разберутся с беспорядками, чем мужики".
(последует)
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Глава государства во Дворце Независимости, назначая новых руководителей, напомнил еще раз всем, что не держится за власть посиневшими пальцами.
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