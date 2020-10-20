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США готовят революционный сценарий для Молдовы – Нарышкин

20.10.2020 17:13 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 20 окт – Sputnik. США готовят революционный сценарий для Молдовы после президентских выборов в этой стране, заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

Выборы президента Молдовы запланированы на 1 ноября, в них примут участие восемь кандидатов ,в том числе действующий глава государства Игорь Додон.

Подготовка "цветной революции"

"Сейчас мы отчетливо видим, что революционный сценарий американцы готовят и для Молдавии, которая в ноябре сего года будет избирать президента. Их не устраивает действующий глава государства Игорь Додон, поддерживающий конструктивные отношения со странами СНГ, в том числе с Россией", - заявил Нарышкин.

© Sputnik / Виктор Толочко
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Он добавил, что Госдеп США готов прислать в Молдову группу американских специалистов по "цветным революциям". По его словам, в Вашингтоне уже указали своему посольству в Кишиневе "заранее настраивать оппозицию на организацию массовых протестных акций на случай его переизбрания (Додона - Sputnik) с требованием аннулирования итогов голосования".

Нарышкин отметил, что связанные с США молдавские общественные организации и СМИ вбрасывают фейки о будущих фальсификациях на выборах.

"Дипломаты из посольства США убеждают молдавских силовиков не препятствовать вероятным уличным протестам и сразу переходить "на сторону народа", - продолжил Нарышкин.

Бесцеремонное вмешательство

Глава СВР констатировал, что США "продолжают бесцеремонно вмешиваться во внутренние дела дружественных Москве государств по периметру российских границ". В качестве примера он привел события в Беларуси и Кыргызстане.

© AFP 2020 / STAFF
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"С сожалением констатируем, что США, столь громко заявляющие о неприемлемости какого-либо внешнего вмешательства во внутриамериканскую предвыборную борьбу, быстро забывают об этом постулате, когда речь заходит о необходимости обеспечить конъюнктурные интересы Вашингтона за рубежом", - заявил Нарышкин.

"В этом случае такое понятие, как суверенитет иностранного государства, явно уходит на второй план. Воистину: Америка превыше всего", - резюмировал директор СВР. 

 
Теги: Минск
 
 
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Американцы, по словам главы СВР, бесцеремонно вмешиваются во внутренние дела дружественных РФ государств.
 
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