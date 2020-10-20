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ГУБОПиК МВД предупредило об ответственности за перепост информации NEXTA

20.10.2020 17:13 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 20 окт – Sputnik. МВД Беларуси предупредило об административной ответственности за опубликование или размещение информации с логотипом "NEXTA" или с NEXTA-Live, сообщили в ГУБОПиК МВД.

Именно это подразделение белорусской милиции стало инициатором судебного процесса в отношении данного телеграмм-канала. NEXTA-Live и логотип NEXTA сегодня признаны экстремистскими материалами. Соответствующее решение принял суд Центрального района г. Минска на основании заключения Республиканской экспертной комиссии.

© Sputnik / Кирилл Каллиников
Канал и логотип NEXTA признаны белорусским судом экстремистскими материалами

"Отныне опубликование или размещение, в том числе способом перепоста, информации с логотипом "NEXTA" или с NEXTA-Live влечет за собой административную ответственность за распространение, изготовление, хранение, перевозку информационной продукции, содержащей призывы к экстремистской деятельности или пропагандирующей такую деятельность", сообщили Sputnik в ГУБОПиК. Там уточнили, что речь идет о ч.2 ст.17.11 Кодекса об административной ответственности.

В Главном управлении по борьбе с оргпреступностью и коррупцией МВД отметили, что ребрендинг телеграм-канала и изменение логотипа не станет основанием для исключения их из списка экстремистских материалов.

"Теперь оперативники нацелены на выявление распространителей запрещенной информации. Сил и средств на это хватает", - сообщили в ГУБОПиК МВД.

В связи с этим министерству информации Беларуси предписано включить указанный телеграм-канал и логотип (цифровой водяной знак) "NEXTA" в республиканский список экстремистских материалов, ограничить доступ к информационным ресурсам, содержащим аналогичные наименования, и их распространению в белорусском сегменте.

 
Теги: Минск
 
 
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Ребрендинг телеграм-канала и изменение логотипа не станет основанием для исключения их из списка экстремистских материалов.
 
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