ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Канал и логотип NEXTA признаны экстремистскими

20.10.2020 17:35 — Новости Политики | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БДГ

Решением суда Центрального района Минска от 20 октября телеграм-канал NEXTA-Live и логотип NEXTA признаны экстремистскими материалами, сообщили в пресс-службе Верховного суда.

Дело было рассмотрено по заявлению Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией. МВД ищут людей, которые с 9 по 11 августа разместили в telegram-канале NEXTA-Live информацию, в которой содержатся признаки экстремистской деятельности, организации и публичных призывах к осуществлению массовых беспорядков.

В связи с решением суда Миниформации включит NEXTA-Live и логотип NEXTA в республиканский список экстремистских материалов, и должно будет принять меры по ограничению доступа к ресурсам, содержащим аналогичные наименования и их распространения в белорусском сегменте.

Решение суда подлежит немедленному исполнению, сообщается на сайте ВС Беларуси.

«Отныне опубликование или размещение, в том числе способом перепоста, информации с логотипом «NEXTA» или с NEXTA-Live влечет за собой административную ответственность за распространение, изготовление, хранение, перевозку информационной продукции, содержащей призывы к экстремистской деятельности или пропагандирующей такую деятельность (ч.2 ст.17.11 КоАП Республики Беларусь)», - прокомментировала решение пресс-секретарь МВД Беларуси Ольга Чемоданова.

В свою очередь, представители телеграм-канала напомнили, что остальные их каналы с подобным содержанием не запрещены и пообещали заняться ребрендингом. Кроме того, название канала уже изменилось на кирилличное.

Чемоданова процитировала ГУБОПиК, где заявили, что «ребрендинг телеграм-канала и изменение логотипа не станет основанием для его исключения их из списка экстремистских материалов». Сил и средств на «выявление распространителей запрещенной информации» хватает, говорят в управлении МВД.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Решением суда Центрального района Минска от 20 октября телеграм-канал NEXTA-Live и логотип NEXTA признаны экстремистскими материалами, сообщили в пресс-службе Верховного...
 
Новости дня
Новости политики
 
США готовят революционный сценарий для Молдовы – Нарышкин
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Политики

Свежие газеты

19.10.2020
Mir24.TV Belarus
20.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Политики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика