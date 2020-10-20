Канал и логотип NEXTA признаны экстремистскими

Решением суда Центрального района Минска от 20 октября телеграм-канал NEXTA-Live и логотип NEXTA признаны экстремистскими материалами, сообщили в пресс-службе Верховного суда.

Дело было рассмотрено по заявлению Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией. МВД ищут людей, которые с 9 по 11 августа разместили в telegram-канале NEXTA-Live информацию, в которой содержатся признаки экстремистской деятельности, организации и публичных призывах к осуществлению массовых беспорядков.

В связи с решением суда Миниформации включит NEXTA-Live и логотип NEXTA в республиканский список экстремистских материалов, и должно будет принять меры по ограничению доступа к ресурсам, содержащим аналогичные наименования и их распространения в белорусском сегменте.

Решение суда подлежит немедленному исполнению, сообщается на сайте ВС Беларуси.

«Отныне опубликование или размещение, в том числе способом перепоста, информации с логотипом «NEXTA» или с NEXTA-Live влечет за собой административную ответственность за распространение, изготовление, хранение, перевозку информационной продукции, содержащей призывы к экстремистской деятельности или пропагандирующей такую деятельность (ч.2 ст.17.11 КоАП Республики Беларусь)», - прокомментировала решение пресс-секретарь МВД Беларуси Ольга Чемоданова.

В свою очередь, представители телеграм-канала напомнили, что остальные их каналы с подобным содержанием не запрещены и пообещали заняться ребрендингом. Кроме того, название канала уже изменилось на кирилличное.

Чемоданова процитировала ГУБОПиК, где заявили, что «ребрендинг телеграм-канала и изменение логотипа не станет основанием для его исключения их из списка экстремистских материалов». Сил и средств на «выявление распространителей запрещенной информации» хватает, говорят в управлении МВД.