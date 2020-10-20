Лукашенко: Нину Багинскую забирать с улицы нельзя

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 20 окт – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что без минчанки Нины Багинской оппозиции в республике не будет.

"Вы смотрите только Нину Багинскую не забирайте с площадей. Если Нину Багинскую забрать, оппозиции не будет. Я помню Нину Багинскую – в шутку говорю – она еще в службе безопасности Позняка работала. Она убежденный человек", – сказал президент.

Лукашенко признал, что позиция пенсионерки не совпадает с его взглядами, однако Багинская – убежденный человек, и "ее ни в коем случае нельзя забирать с улицы".

Нина Багинская – 73-летняя пенсионерка, регулярная участница акций протеста с 1988 года. В текущем году она стала своеобразным символом демонстраций, проходящих после президентских выборов. На одной из акций пенсионерка сказала остановившему ее сотруднику ОМОН: "Я гуляю". Эта фраза стала вирусной, и впоследствии участницы женских протестных маршей использовали эти слова в качестве слогана. Образ Багинской стал мотивом многочисленных граффити в Минске, ее фото было опубликовано в итальянском журнале Vogue.

Акции протеста продолжаются в Беларуси уже больше двух месяцев. Они начались сразу после президентских выборов, 9 августа, победу на которых одержал Александр Лукашенко (80,1% голосов). Параллельно с протестами в республике проходят митинги в поддержку действующей власти.

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