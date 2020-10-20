Лукашенко пообещал в воскресенье навести порядок

Хвалил сторонников, ругал противников — таким будет сухой остаток политической части выступления об акциях Александра Лукашенко на встрече с чиновниками и ректорами вузов в связи с кадровыми назначениями. Кроме того, официальный лидер пообещал навести в Минске порядок в воскресенье.

«Плохо, что шатаются по Минску, плохо, что ведут себя внаглую. Но мы поменяли тактику, - сказал официальный белорусский лидер. - Мы в спокойном режиме найдем каждого. Современные средства позволяют это делать, что мы, кстати, и делаем. И каждый ответит за свои деяния».

Лукашенко уверен, что «люди вдруг прозрели, особенно минчане», «увидели, кто рвется к власти, кто может прийти к власти и что будет со страной», поэтому «говорят в средствах массовой информации: не уснуть по вечерам, по ночам, детей не вывести на улицу - опасаются».

Высокопоставленный чиновник обещает, что важных решений без участия народа принимать не будет. «Сказано, что страну не отдадим, значит, не отдадим. И пока я президент, решать будет белорусский народ», - сказал он.

В том числе, если народ так решит, то Беларусь может войти в НАТО или будет разделена на части. «Чтобы ни у кого из так называемой элиты не было заблуждений, что мы тут что-то смудрим, особенно по Конституции, и через обман сделаем новую Конституцию. Этого не будет. Только люди должны решить», - многословно объяснял глава Беларуси безграничность возможностей народа.

Но при этом он сказал: «Это не значит, что я растопырю пальцы и буду сидеть и ждать, пока тут голову мне отвернут, а потом вам. Нет, есть общие принципы конституционные. Власть должна быть властью».

Поэтому пообещал, что «в воскресенье в Минске будет наведен порядок». «Потому что они (участники несанкционированных акций, прим. пресс-службы президента ) по воскресеньям в основном ходят. Ну показали, чего они стоят. Вы тоже увидели, хорошо. А теперь нужно объяснить всем один раз, предупредить, а потом не надо убаюкивать», - заявил, обращаясь к новым ректорам вузов, Лукашенко.

Он уверен, что студентам на подобных мероприятиях делать нечего, особенно что касается творческих вузов. По мнению официального лидера, ректоры должны сказать, что «вот такое количество людей учиться не хотят», если «не хотят - не надо»: «кто в армию, кто пойдет работать или еще куда-то, это право выбора».

«Что касается президента Беларуси, он за власть посиневшими руками (много раз говорил) не держится. Вопрос не во мне. Вопрос в вас: что будет с вами без меня. Может быть, я уж слишком свою роль тут переоцениваю, но я всегда смотрю вот на ветеранов вчерашних (митинг с участием ветеранов силовых структур), на вас. Вам жить в этой стране. А что будет? Вы что думаете, они нас/вас пожалеют, вот вчерашние, вы видели их? Они пожалеют? Да порвут на куски», - заявил белорусский лидер.

Александр Лукашенко констатировал, что времена сейчас непростые и легче не будет.