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ЦИК Кыргызстана назвал дату повторных выборов
21.10.2020 09:03 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 21 окт – Sputnik. Центризбирком Кыргызстана назначил повторные выборы в парламент на 20 декабря.
"Центризбирком единогласно утвердил 20 декабря датой новых выборов", - говорится в заявлении Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов.
Подготовка к проведению голосования начнется со среды, 21 октября.
Предыдущие выборы в стране прошли 4 октября и завершились политическим кризисом. В отставку ушли президент страны Сооронбай Жээнбеков и премьер-министр Кубатбек Боронов. После массовых протестов ЦИК признал итоги выборов недействительными.
В Ценризбиркоме
В связи с этим сегодня депутаты парламента на внеочередном заседании рассмотрят поправки в избирательное законодательство республики.
© Sputnik / Сергей Пушкин
С чего все началось
Массовые
На фоне происходящего премьер страны Кубатбек Боронов подал в отставку, на его место был назначен Садыр Жапаров.
Беспорядки возобновились 9 октября, в стране было объявлено чрезвычайное положение. Президент страны Сооронбай Жээнбеков 15 октября
Ранее в ЦИК сообщали, что
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Готовиться к новым выборам начнут с сегодняшнего дня, день повторного голосования назначен на конец декабря.
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