ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

ЦИК Кыргызстана назвал дату повторных выборов

21.10.2020 09:03 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 21 окт – Sputnik. Центризбирком Кыргызстана назначил повторные выборы в парламент на 20 декабря.

Sputnik
Жээнбекову сохранили все привилегии, полагающиеся экс-президенту

"Центризбирком единогласно утвердил 20 декабря датой новых выборов", - говорится в заявлении Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов.

Подготовка к проведению голосования начнется со среды, 21 октября.

Предыдущие выборы в стране прошли 4 октября и завершились политическим кризисом. В отставку ушли президент страны Сооронбай Жээнбеков и премьер-министр Кубатбек Боронов. После массовых протестов ЦИК признал итоги выборов недействительными.

В Ценризбиркоме заявили, что для проведения новых парламентских выборов нужно создать определенные правовые условия, которые позволят расширить представительство в парламенте политических сил. В частности, изменить законодательство – снизить избирательный порог прохождения в парламент и размер избирательного залога, а также отрегулировать участие в новых выборах тех партий, "действия которых послужили основанием для признания недействительными результатов выборов".

В связи с этим сегодня депутаты парламента на внеочередном заседании рассмотрят поправки в избирательное законодательство республики. 

© Sputnik / Сергей Пушкин
Рахимов: ситуация в Кыргызстане перекликается с белорусской, но есть специфика

С чего все началось

Массовые протесты несогласных с итогами парламентских выборов начались в стране 5 октября. После столкновений протестующих с силовиками сторонники оппозиционных партий, не прошедших в парламент, захватили здание парламента, в котором располагается и президентская администрация. В столкновениях пострадали более 1,2 тысячи человек, есть жертвы.

На фоне происходящего премьер страны Кубатбек Боронов подал в отставку, на его место был назначен Садыр Жапаров.

Беспорядки возобновились 9 октября, в стране было объявлено чрезвычайное положение. Президент страны Сооронбай Жээнбеков 15 октября объявил о своей отставке. По конституции страны его должен заменить спикер парламента, однако занимающий эту должность Канат Исаев от такой возможности отказался, поэтому полномочия перешли к Жапарову.

Ранее в ЦИК сообщали, что выборы нового главы государства могут пройти 21 января 2021 года.

Читайте также:

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Готовиться к новым выборам начнут с сегодняшнего дня, день повторного голосования назначен на конец декабря.
 
Новости дня
Новости политики
 
Лукашенко пообещал в воскресенье навести порядок
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Политики

Свежие газеты

20.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Политики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика