ЦИК Кыргызстана назвал дату повторных выборов

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 21 окт – Sputnik. Центризбирком Кыргызстана назначил повторные выборы в парламент на 20 декабря.

"Центризбирком единогласно утвердил 20 декабря датой новых выборов", - говорится в заявлении Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов.

Подготовка к проведению голосования начнется со среды, 21 октября.

Предыдущие выборы в стране прошли 4 октября и завершились политическим кризисом. В отставку ушли президент страны Сооронбай Жээнбеков и премьер-министр Кубатбек Боронов. После массовых протестов ЦИК признал итоги выборов недействительными.

В Ценризбиркоме заявили , что для проведения новых парламентских выборов нужно создать определенные правовые условия, которые позволят расширить представительство в парламенте политических сил. В частности, изменить законодательство – снизить избирательный порог прохождения в парламент и размер избирательного залога, а также отрегулировать участие в новых выборах тех партий, "действия которых послужили основанием для признания недействительными результатов выборов".

В связи с этим сегодня депутаты парламента на внеочередном заседании рассмотрят поправки в избирательное законодательство республики.

С чего все началось

Массовые протесты несогласных с итогами парламентских выборов начались в стране 5 октября. После столкновений протестующих с силовиками сторонники оппозиционных партий, не прошедших в парламент, захватили здание парламента, в котором располагается и президентская администрация. В столкновениях пострадали более 1,2 тысячи человек, есть жертвы.

На фоне происходящего премьер страны Кубатбек Боронов подал в отставку, на его место был назначен Садыр Жапаров.

Беспорядки возобновились 9 октября, в стране было объявлено чрезвычайное положение. Президент страны Сооронбай Жээнбеков 15 октября объявил о своей отставке . По конституции страны его должен заменить спикер парламента, однако занимающий эту должность Канат Исаев от такой возможности отказался, поэтому полномочия перешли к Жапарову .

Ранее в ЦИК сообщали, что выборы нового главы государства могут пройти 21 января 2021 года.

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