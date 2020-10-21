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Лукашенко рассказал, когда начнется подготовка Всебелорусского собрания
21.10.2020 11:47 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 21 окт – Sputnik. На Всебелорусском собрании в конце этого года будут определены задачи по развитию страны на будущую пятилетку, рассказал президент Беларуси в ходе совещания по актуальным вопросам с чиновниками.
Во Дворце Независимости сегодня собрались представители правительства, парламента, Верховного суда, администрации президента, областей и города Минска, силовых ведомств, министерства здравоохранения.
© Sputnik / Виктор Толочко
"Традиционно сегодня у нас совещание по актуальным текущим вопросам. Три блока проблем или вопросов, которые мы должны рассмотреть", - пояснил причины совещания Александр Лукашенко, его цитирует
По его словам, с докладом по блоку экономики и финансов выступит премьер Роман Головченко. Политическую повестку осветит глава администрации Юрий Сергеенко. Вопросы общественной безопасности станут предметом доклада секретаря Совбеза Валерия Вакульчика.
Белорусский лидер отметил, что накануне совет министров обсуждал перспективы развития страны на будущий год, а также вопросы формирования бюджета. Эти вопросы детально будут обсуждаться уже в ноябре.
"А в декабре, я полагаю, мы вернемся к вопросам подготовки Всебелорусского народного собрания, где определим задачи развития нашей страны на пятилетку. И там рассмотрим уже глобальные вопросы развития нашего государства", - сказал глава государства.
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Во Дворце Независимости собрался весь белорусский властный истеблишмент, чтобы обсудить три блока актуальных вопросов, куда входит экономика, политика и...
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