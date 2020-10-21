ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лукашенко рассказал, когда начнется подготовка Всебелорусского собрания

21.10.2020 11:47 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 21 окт – Sputnik. На Всебелорусском собрании в конце этого года будут определены задачи по развитию страны на будущую пятилетку, рассказал президент Беларуси в ходе совещания по актуальным вопросам с чиновниками.

Во Дворце Независимости сегодня собрались представители правительства, парламента, Верховного суда, администрации президента, областей и города Минска, силовых ведомств, министерства здравоохранения.

© Sputnik / Виктор Толочко
Лукашенко о власти: что будет с вами без меня?

"Традиционно сегодня у нас совещание по актуальным текущим вопросам. Три блока проблем или вопросов, которые мы должны рассмотреть", - пояснил причины совещания Александр Лукашенко, его цитирует БелТА.

По его словам, с докладом по блоку экономики и финансов выступит премьер Роман Головченко. Политическую повестку осветит глава администрации Юрий Сергеенко. Вопросы общественной безопасности станут предметом доклада секретаря Совбеза Валерия Вакульчика.

Белорусский лидер отметил, что накануне совет министров обсуждал перспективы развития страны на будущий год, а также вопросы формирования бюджета. Эти вопросы детально будут обсуждаться уже в ноябре.

"А в декабре, я полагаю, мы вернемся к вопросам подготовки Всебелорусского народного собрания, где определим задачи развития нашей страны на пятилетку. И там рассмотрим уже глобальные вопросы развития нашего государства", - сказал глава государства.

Последует

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Во Дворце Независимости собрался весь белорусский властный истеблишмент, чтобы обсудить три блока актуальных вопросов, куда входит экономика, политика и...
 
Новости дня
Новости политики
 
ЦИК Кыргызстана назвал дату повторных выборов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Политики

Свежие газеты

20.10.2020
Mir24.TV Belarus
21.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Политики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика