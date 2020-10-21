Тихановская обещала гарантии для тех, кто поддержит забастовку

Граждане Беларуси получат финансовые амнистии, всем, кто потерял работу в ходе протестов, будут восстановлены с сохранением стажа.

Эти и другие гарантии объявила экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская в своем обращении к гражданам страны.

«Я могу гарантировать, что вы получите всю возможную поддержку от фонда BySol, если подвергнетесь экономическим репрессиям или потеряете работу. А когда мы восстановим законность в стране», - написала она в своем телеграм-канале 20 октября.

По ее словам, судимости и административные штрафы, которые вменял режим, будут аннулированы. Если же штрафы уже уплачены, и имеется документ об этом – государство их компенсирует.

По мнению Тихановской, запугать человека легко, когда он один, но «трудно запугать страну».

Она призвала граждан страны не делать покупки в государствкнных магазинах и снять деньги в государственных банках.

19 октября Тихановская обратилась к силовикам, которые участвовали в разгоне демонстрантов после выборов. Она объявила, что сотрудники силовых структур не несут ответственности за преступные действия своего начальства. Ответственность несут только те, кто совершал преступления.

13 октября она выступила с «Народным ультиматумом», который оставляет Александру Лукашенко 13 дней на уход в отставку.