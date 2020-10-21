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Тихановская обещала гарантии для тех, кто поддержит забастовку
21.10.2020 13:15 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
Граждане Беларуси получат финансовые амнистии, всем, кто потерял работу в ходе протестов, будут восстановлены с сохранением стажа.
Эти и другие гарантии объявила экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская в своем обращении к гражданам страны.
«Я могу гарантировать, что вы получите всю возможную поддержку от фонда BySol, если подвергнетесь экономическим репрессиям или потеряете работу. А когда мы восстановим законность в стране», - написала она в своем телеграм-канале 20 октября.
По ее словам, судимости и административные штрафы, которые вменял режим, будут аннулированы. Если же штрафы уже уплачены, и имеется документ об этом – государство их компенсирует.
По мнению Тихановской, запугать человека легко, когда он один, но «трудно запугать страну».
Она призвала граждан страны не делать покупки в государствкнных магазинах и снять деньги в государственных банках.
19 октября Тихановская
13 октября она
Тем временем Лукашенко, 20 октября
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Граждане Беларуси получат финансовые амнистии, всем, кто потерял работу в ходе протестов, будут восстановлены с сохранением стажа.
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