ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Тихановская обещала гарантии для тех, кто поддержит забастовку

21.10.2020 13:15 — Новости Политики | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БДГ

Граждане Беларуси получат финансовые амнистии, всем, кто потерял работу в ходе протестов, будут восстановлены с сохранением стажа.

Эти и другие гарантии объявила экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская в своем обращении к гражданам страны.

«Я могу гарантировать, что вы получите всю возможную поддержку от фонда BySol, если подвергнетесь экономическим репрессиям или потеряете работу. А когда мы восстановим законность в стране», - написала она в своем телеграм-канале 20 октября.

По ее словам, судимости и административные штрафы, которые вменял режим, будут аннулированы. Если же штрафы уже уплачены, и имеется документ об этом – государство их компенсирует.

По мнению Тихановской, запугать человека легко, когда он один, но «трудно запугать страну».

Она призвала граждан страны не делать покупки в государствкнных магазинах и снять деньги в государственных банках.

19 октября Тихановская обратилась к силовикам, которые участвовали в разгоне демонстрантов после выборов. Она объявила, что сотрудники силовых структур не несут ответственности за преступные действия своего начальства. Ответственность несут только те, кто совершал преступления.

13 октября она выступила с «Народным ультиматумом», который оставляет Александру Лукашенко 13 дней на уход в отставку.

Тем временем Лукашенко, 20 октября назначая новых ректоров трех белорусских вузов, дал наказы чиновникам и пообещал «навести порядок» в ближайшее воскресенье.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Граждане Беларуси получат финансовые амнистии, всем, кто потерял работу в ходе протестов, будут восстановлены с сохранением стажа.
 
Новости дня
Новости политики
 
Лукашенко рассказал, когда начнется подготовка Всебелорусского собрания
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Политики

Свежие газеты

20.10.2020
Mir24.TV Belarus
21.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Политики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика