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Коордсовет потребовал освобождения всех политзаключенных

21.10.2020 14:01 — Новости Политики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Освобождение означает полное и безоговорочное прекращение заведомо незаконно возбужденных уголовных дел и уголовного преследования всех политических заключенных.

Об это говорится в сообщении Координационного совета в среду, опубликованном 21 октября.

Там отмечается, что изменение меры пресечения не является освобождением, это лишь изменение условий содержания.

В Коордсовете подчеркнули, что пока ни одно уголовное дело не прекращено и ни одно обвинение не снято. 

В КС напомнили, что главными их требованиями является освобождение всех политических заключённых, прекращение политического преследования граждан и проведение новых выборов по международным стандартам. 

Ранее, после встречи с президентом в СИЗО некоторым представителям КС была изменена мера пресечения. Под домашний арест были выпущены юрист Илья Салей и политтехнолог Виталий Шкляров, еще раньше, сразу после встречи с Александром Лукашенко в СИЗО КГБ, оттуда вышли бизнесмен Юрий Воскресенский и директор компании PandaDoc Дмитрий Рабцевич.

Помимо освобождения всех политзаключенных КС требует прекратить политическое преследование граждан, возбудить уголовные дела в отношении нарушителей прав граждан и привлечь виновных к ответственности.

14 октября стало известно содержание разговора экс-кандидата в президенты Виктора Бабарико со своими адвокатами. По словам Бабарико, никакого диалога на встрече не было. Он считает, что диалог возможен, когда стороны находятся в равных условиях.

 
 
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Освобождение означает полное и безоговорочное прекращение заведомо незаконно возбужденных уголовных дел и уголовного преследования всех политических...
 
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