Коордсовет потребовал освобождения всех политзаключенных

Освобождение означает полное и безоговорочное прекращение заведомо незаконно возбужденных уголовных дел и уголовного преследования всех политических заключенных.

Об это говорится в сообщении Координационного совета в среду, опубликованном 21 октября.

Там отмечается, что изменение меры пресечения не является освобождением, это лишь изменение условий содержания.

В Коордсовете подчеркнули, что пока ни одно уголовное дело не прекращено и ни одно обвинение не снято.

В КС напомнили, что главными их требованиями является освобождение всех политических заключённых, прекращение политического преследования граждан и проведение новых выборов по международным стандартам.

Ранее, после встречи с президентом в СИЗО некоторым представителям КС была изменена мера пресечения. Под домашний арест были выпущены юрист Илья Салей и политтехнолог Виталий Шкляров, еще раньше, сразу после встречи с Александром Лукашенко в СИЗО КГБ, оттуда вышли бизнесмен Юрий Воскресенский и директор компании PandaDoc Дмитрий Рабцевич.

Помимо освобождения всех политзаключенных КС требует прекратить политическое преследование граждан, возбудить уголовные дела в отношении нарушителей прав граждан и привлечь виновных к ответственности.