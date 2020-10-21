|
Коордсовет потребовал освобождения всех политзаключенных
21.10.2020 14:01 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
Освобождение означает полное и безоговорочное прекращение заведомо незаконно возбужденных уголовных дел и уголовного преследования всех политических заключенных.
Об это говорится в сообщении Координационного совета в среду, опубликованном 21 октября.
Там отмечается, что изменение меры пресечения не является освобождением, это лишь изменение условий содержания.
В Коордсовете подчеркнули, что пока ни одно уголовное дело не прекращено и ни одно обвинение не снято.
В КС напомнили, что главными их требованиями является освобождение всех политических заключённых, прекращение политического преследования граждан и проведение новых выборов по международным стандартам.
Ранее, после
Помимо освобождения всех политзаключенных КС требует прекратить политическое преследование граждан, возбудить уголовные дела в отношении нарушителей прав граждан и привлечь виновных к ответственности.
14 октября стало известно
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Освобождение означает полное и безоговорочное прекращение заведомо незаконно возбужденных уголовных дел и уголовного преследования всех политических...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Политики)