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Суперпрезидентская Беларусь. Что поменяют в Конституции республики?
21.10.2020 14:33 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Противостояние власти и оппозиции в Беларуси принимает новый оборот. Сторонники и противники Александра Лукашенко призывают к конституционной реформе, но выдвигают разные условия. Менять основной закон готов и сам президент, однако его оппоненты сомневаются, что он уступит полномочия.
После того как
© Sputnik / Виктор Толочко
Лукашенко признал, что сейчас вся полнота власти сосредоточена в руках президента. Он согласен с тем, что это надо изменить.
"У нас несколько авторитарная система устройства общественной жизни. Это личностный момент, а надо сделать так, чтобы работала система, не завязанная на личности, в том числе Лукашенко", — отметил глава государства. И не исключил, что после конституционной реформы пройдут внеочередные парламентские и президентские выборы.
Предполагается, что новая Конституция расширит полномочия правительства и парламента. Это, возможно, обеспечит безболезненный транзит власти.
Нет ясности и с избирательной реформой, хотя Лукашенко считает ее необходимой.
На подступах к реформе
Белорусские власти уже представили проект основного закона на рассмотрение России и ОБСЕ. Этот документ разработали в Конституционном суде.
После беседы с Лукашенко в СИЗО трех участников встречи перевели под домашний арест: директора IT-компании PandaDoc Дмитрия Рабцевича, адвоката Илью Салея и бизнесмена Юрия Воскресенского. Чуть позже так же поступили и с политтехнологом Виталием Шкляровым.
Но прямые переговоры о реформе власть и оппозиция по-прежнему не ведут. Хотя несостоявшиеся кандидаты в президенты Виктор Бабарико, Валерий Цепкало и Сергей Тихановский выступали за изменение основного закона еще весной.
Суперпрезидентская Беларусь
Опрошенные РИА Новости специалисты считают, что начать следует с внятного разъяснения принципа разделения властей.
"В соответствии со статьей 137 действующей Конституции указы и декреты президента имеют большую юридическую силу, чем закон. Выше указа главы государства только Конституция. Получается, что сейчас Лукашенко обладает не только исполнительными, но и законодательными полномочиями. При этом нет четкого определения числа президентских сроков", — объясняет РИА Новости директор минского Института политических исследований "Политическая сфера" Андрей Казакевич.
Собеседник обращает внимание и на чрезмерные полномочия главы государства при формировании органов исполнительной власти. Реформа должна передать часть этих функций парламенту, полагает он.
"Например, кандидатуру премьер-министра надо согласовать с парламентом. Но всех заместителей премьера и профильных министров президент назначает лично. Лукашенко сам выбирает и региональных руководителей. Даже кадры низового уровня зависят от него", — поясняет Казакевич.
На его взгляд, следует реформировать и судебную систему. "Назначение всех судей в руках Лукашенко. Согласование кандидатур с Верховным судом и Советом республики — высшей палатой парламента — превратилось в формальность. Необходимо расширить права парламента в этом вопросе. Выдвигали идеи суда присяжных, но все они повисли в воздухе", — рассуждает Казакевич.
В новой Конституции важно определиться и с полномочиями законодательной власти. "Практика показала, что унитарной Беларуси ни к чему двухпалатный парламент. Совет республики не выполняет каких-либо серьезных функций. Однопалатный парламент был бы эффективнее", — считает эксперт.
Комиссию по изменению основного закона создали еще в прошлом году, задолго до президентских выборов. Но пока результаты ее работы неизвестны, уточняет собеседник агентства.
Просчеты Лукашенко
Политолог, главный редактор журнала "Проблемы национальной стратегии" Аждар Куртов в беседе с РИА Новости обращает внимание на обстоятельства, подталкивавшие страны СНГ к пересмотру основного закона.
"В Грузии, Молдавии, Киргизии, частично в Армении — из-за смены власти. Корректировали форму правления. От президентской республики переходили к парламентской. Но усиление законодательной ветви не привело к демократии и порядку. Наоборот, это оборачивалось госпереворотами", — отмечает Куртов.
© Sputnik / Виктор Толочко
Он согласен, что Беларуси нужна конституционная реформа. Но, по его мнению, и нынешняя версия основного закона могла бы быть действенной.
Какие бы поправки ни предлагали, для реформы нужен общенациональный диалог — на это указывают все эксперты. И если он все же начнется в ближайшее время, устраивающий всех положительный результат вполне возможен.
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Как может измениться Конституция республики и к чему это приведет, разбиралась корреспондент РИА Новости Галия Ибрагимова.
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